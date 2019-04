É preciso fazer mais de 30 minutos de carro por caminhos de terra batida, só buracos e lama. Estamos a 12 quilómetros de Odemira e procuramos um acampamento de tippies. O sítio é desconhecido até para os membros da comunidade Rainbow, que por estes dias se reúnem no Pego das Pias.



Por ser um ponto turístico tão popular e uma zona protegida pelas regras da Natura 2000, as autoridades locais estão preocupadas. Ao final de contas, estes não têm qualquer autorização para ali estarem. Mas vão lá continuar até à segunda semana de maio.



Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 24 de abril de 2019. Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.





Capa n.º 782