Nuno da Câmara Pereira volta a processar D. Duarte

No centro da disputa está a utilização do nome "Ordem de São Miguel da Ala". O fadista pediu uma providência cautelar e acusa o duque de Bragança de "contrafação, uso ilegal de nome de firma e de marca". Duarte Pio nega acusações e promete defender-se.

D. Duarte Pio, o duque de Bragança, é acusado pelo fadista Nuno Câmara Pereira de "contrafação e uso ilegal de nome firma e de marca" por usar símbolos alusivos à Ordem de São Miguel de Ala e de se identificar como representante da mesma. A marca foi registada pelo fadista em Portugal e já esteve no centro de contendas entre ambos no passado. Os acusados negam as acusações e avisam que se irão defender perante a Justiça novamente.