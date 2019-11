As regras do Tibete no LEFFEST

No Tibete rural, Darje e Drolkar vivem uma vida simples com os seus três filhos e o avô. Quando os miúdos descobrem um detalhe da intimidade dos pais, algumas feridas são expostas - quer no seio da família, até ali harmónica, quer no seio da comunidade.

"O que realmente importa no círculo da vida e da morte: a alma ou a realidade material?", pergunta-se Tseden, que aqui apresenta um olhar sobre a que forma como as estruturas sociais tibetanas agem perante a sexualidade.Pema Tseden é um realizador, argumentista e escritor tibetano, nascido em 1969 no seio de uma família pastoril na província de Chingai, na China, durante a Revolução Cultural.Este seu filme será exibido no cinema Nimas hoje, às 16h15. Antes de chegar a Lisboa, Balloon passou pelos festivais de Toronto e Veneza, onde foi distinguido com um prémio.Além dos filmes, o LEFFEST, festival de cinema de Paulo Branco, organiza um simpósio internacional para debater manifestações, refugiados e a capacidade de resistir no atual momento político. Consulte a programação em https://www.leffest.com/