Douro: a nova moda é dormir num barril de vinho

Maria do Céu Gonçalves sonhou e os Wine Barrels nasceram. O mais recente projeto hoteleiro da Quinta da Pacheca convida-nos a dormir num tonel, com noites de olhos postos nas estrelas e despertares virados para a vinha.

Atravessando a ponte da Régua para Lamego e contornando a antiga Quinta do Vale Abraão, que inspirou Agustina Bessa-Luís e que agora serve da casa para o luxuoso Six Senses Douro Valley, rapidamente damos com os portões da Quinta da Pacheca e com a sua alameda de plátanos que nos recebe com pompa senhorial.



Ao fundo encontra-se o The Wine House Hotel, com o seu marco pombalino na entrada a indicar que em 1761 já esta quinta pertencia à região demarcada do Douro. Mas o que nos chama verdadeiramente a atenção nesta visita são as pipas pousadas na colina mais à direita dos plátanos, pipas que se encaixam na paisagem como se fossem pequenas colmeias alinhadas no meio de um monte vistoso.











"É um postal!", exclama Maria do Céu Gonçalves, ela que um dia entrou na adega e ficou encantada com as barricas do Vinho do Porto. "Pus-me a pensar como é que se podia dormir dentro de uma delas." E assim, de uma ideia naïve surgida em 2013, nasceram os Wine Barrels da Quinta da Pacheca.

Ainda antes de o projeto entrar em curso, já a necessidade de aumentar a capacidade de alojamento da quinta era evidente. Os 15 quartos do The Wine House Hotel começaram a ser escassos para o aumento da procura (só em 2017 a Pacheca recebeu 70 mil turistas) e Maria do Céu e Paulo Pereira resolveram apostar em duas frentes: uma virada para a construção de uma nova unidade hoteleira com 24 quartos, piscina interior e exterior e SPA, que inaugurará entre o final do ano e 2020; e outra um projeto turístico diferente no Douro.

Quanto a este último (os famosos Wine Barrels), as ideias foram lançadas para a mesa logo em 2013. Os dois sócios contaram com a ajuda do arquiteto Henrique Pinto que, entre a ginástica do pôr e tirar, do cose e descose, demorou dois anos a afinar o barril perfeito.



"O mais complicado foram as licenças, tivemos que provar ao Turismo de Portugal que não íamos fazer uns simples bungalows, mas sim uma experiência turística de luxo nas vinhas", conta-nos Maria do Céu.

Construídos em duas filas de cinco, uma virada para as vinhas da Quinta da Pacheca e outra para a Régua, mas ainda assim com algumas videiras à janela, o investimento total dos 10 Wine Barrels rondou um milhão de euros. A sensação de dormir dentro de um destes módulos é semelhante a uma história de criança, como se nos tivéssemos transformado em pequenos polegarzinhos e, num aparente pipo tradicional de vinho, encontrássemos uma casa mágica no seu interior.



Os contornos são quase todos redondos – cama incluída; a janela que dá para o estrado exterior, de ripas de madeira, é também ela um grande círculo semi-opaco para quem vê de fora; no topo, no lugar do rolhão, há uma pequenina janela para vermos as estrelas enquanto estamos deitados, "ali, ao olhar para o céu, podemos pensar e resolver muitas coisas".

Quem decidir passar a noite no Wine Barrel (a partir de €230/noite) tem ainda várias experiências turísticas ao seu dispor, promovidas pela equipa da Quinta da Pacheca, tais como piqueniques na vinha, passeios de bicicleta que se estendem pelo Vale Abraão, provas de vinho, visitas guiadas pela adega ou uma refeição especial no restaurante do Hotel que, com o seu louceiro nobre em madeira de jatobá da Bahia, enche a sala e os nossos olhos de espanto.