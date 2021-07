Crasto, uma quinta pioneira no Douro

Aqui, as vinhas velhas são estudadas a fundo para, depois de morrerem, centenárias, poderem renascer com a mesma qualidade em novas parcelas. E as mulheres ganham tanto como os homens.

Ao todo, são 83 na equipa, muitos desdobrando-se entre esta quinta, no Cima-Corgo, a zona mais nobre da região, tradicionalmente o berço do vinho do Porto, e a da Cabreira, no Douro Superior, para onde o projeto, que muito cresceu desde que Jorge Roquette (irmão de José, o patrão do Esporão) começou a geri-lo, após casar com a sua herdeira, Leonor, se expandiu.