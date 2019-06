Surpreendentemente, o padel nasceu no mar, por volta de 1890. As viagens de navio era muito longas, era necessário ocupar o tempo e havia quem sentisse saudades do ténis. Como jogar num navio? Começou-se então a adaptar o ténis ao contexto marítimo, com campos mais pequenos e redes (para as bolas não caírem ao mar). Ficou conhecido na altura como ténis de alto-mar.

Em 1924 o desporto começou a ser praticado em terra, quando o norte-americano Frank Beal construiu alguns campos idênticos aos dos navios em parques de Nova Iorque.É uma modalidade muito parecida com o ténis (o sistema de pontuação é igual – 15, 30, 40 e jogo), mas a raquete e a bola são ligeiramente diferentes, o campo tem apenas dez metros de largura por 20 de comprimento e o jogo é feito a pares.Primeiro é importante saber servir a bola para dar início às jogadas. Os serviços são iguais aos do ténis (pés atrás da linha de serviço, bola cruzada e a acertar dentro da zona de receção do campo do adversário), exceto um pormenor: a altura.O serviço não pode ser feito acima da cintura. Se o jogador falhar o primeiro serviço, tem direito a repetir uma vez. No início do jogo, a escolha do campo e do primeiro serviço é feita por sorteio. Depois, cada dupla decide quem é o primeiro jogador a servir e a receber os serviços – daí em diante é sempre alternado. Antes de o jogo começar são dados cinco minutos às duplas para aquecerem já dentro do campo.Todos os jogos devem ser contínuos e, de acordo com o regulamento da Federação Portuguesa de Padel, não são permitidas paragens para descanso dos jogadores ou para receção de conselhos.As duplas devem usar o tempo de descanso entre pontos, que é no máximo de 20 segundos. Já no final de cada set, os jogadores podem parar dois minutos.Ainda de acordo com o regulamento da Federação de padel, para uma dupla ganhar um set tem de fazer quatro pontos (se se chegar a 3-3, terá de obter uma diferença de dois pontos sobre o adversário – por exemplo, 5-3). As partidas jogam-se à melhor de três sets.O complexo desportivo tem seis campos de última geração, dois deles panorâmicos, e estacionamento gratuito.Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Jardim do Pavilhão do Galitos, Aveiro|| www.facebook.com/aveiropadel|| 913 613 736||9h-23h||€16 a €20 por horaO We Padel tem três campos indoor de vidro, um centro de treino e de aulas.Tv.Vale Paraíso Norte,Ponte de Eiras, Adémia, Coimbra || www.wepadel.pt|| 239 165 849|| 2.ª,4.ªe 6.ª,9h-24h; 3.ªe 5.ª,13h-24h; sáb.e dom., 9h30-13h30 e 16h30-21h30|| €16 a €24 porhoraComeçou como escola de ténis, mas já tem seis campos de padel e também aulas.Urb. do Montebranco-Gambelas, Faro||289 817 877||www.tenisfaro.com||€12 por hora (mais€4 de iluminação)Abriu em junho entre as Amoreiras e Campolide e tem três campos ao ar livre rodeados de espaços verdes.R. Prof. Sousa da Câmara, 195B, Lisboa|| facebook.com/CIT-Padel-Amoreiras-590063491380498 || 914 666 006 ||7h-24h|| €16 a €20 por horaO Fluvial Indoor Center, com quatro courts cobertos, foi a primeira de quatro instalações que a Top Padel abriu entre Porto e Guimarães.R. Aleixo da Mota, 306, Porto || www.top-padel.pt|| 226 109 183|| 9h-23h|| €20 a €24 por horaComplexo abriu no verão e tem quatro campos ao arlivre com relvas intética.Est. de Palmela(29km), Setúbal|| 916 035 615 ||9h-23h45|| €20 a €24 por hora