Deixem o Zé Mário Branco ser feliz, porra! Quero ser feliz porra, quero ser feliz agora", gritava José Mário Branco em 1980, no palco do Teatro Aberto. Tinha 37 anos. Vivia o período de "refluxo" da Revolução de Abril e do PREC. Cantava as suas inquietações e as do povo que o viu lutar.

Na petição ( que pode consultar aqui ), a Associção José Afonso (AJA) lembra a Graça Fonseca que "a obra de José Afonso é referência maior da cultura musical portuguesa" e que "constitui património de inestimável e de inexcedível grandeza, integrando o que de mais valioso se contém na música portuguesa do séc XX".A AJA lembra ainda que a obra do músico, que começou a cantar publicamente no início da década de 60, em Coimbra, "integra a mais vivida memória do nosso passado em ditadura e do nosso renascimento em Abril na construção de democracia". A canção "Grândola Vila Morena" foi uma das senhas radiofónicas utilizadas pelo MFA durante a revolução do 25 de Abril e, nos meses seguintes à revolução, o músico andou pelo país a cantar em pequenos espaços e em campo aberto para trabalhadores.Em entrevista àno final do ano passado, aquando da reedição da sua obra integral José Mário Branco, produtor de vários álbuns de Zeca Afonso e amigo pessoal do mesmo, mostrou-se indignado com o que acontece atualmente com a obra do autor de "Os Vampiros". "Acho um crime! É um crime. Não percebo como é que, sei lá, a família, a Associação José Afonso... A AJA acho que está a pensar nisso [na reedição da obra de José Afonso] porque não faz o mínimo sentido impedir-se que as gerações sucessivas vão conhecendo a obra do Zeca. É criminoso. Pá, editem os discos e depois que os mandem prender, se quiserem, pá...!"José Afonso celebraria este ano o seu nonagésimo aniversário e já este ano foram editados dois concertos ao vivo - um de 4 de maio de 1968 e outro de 23 de fevereiro de 1980 - pela Tradisom.A acompanhar o disco está um livro de 80 páginas escrito pelo jornalista Adelino Gomes sobre estas duas atuações de Zeca Afonso até agora inéditas.