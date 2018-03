O criador de império IKEA, Ingvar Kamprad, doou 19 mil milhões de euros à FKS Foundation, uma associação cuja missão é a criação de emprego e condições de vida no norte da Suécia. O resto da fortuna deixou-a aos quatro filhos.

Kamprad morreu a 27 de Janeiro, tendo deixado na sua conta bancária 362 mil milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de 38 mil milhões de euros. No seu testamento, escrito em 2014, o empresário sueco especificou que metade da sua fortuna seria doada à instituição, de acordo com o Dagens Nyheter.

"O Ingvar sempre teve uma paixão pela Norlândia e costumava visitar a região. Ele queria criar as condições necessárias para que as pessoas pudessem lá viver, sem ter de sair no futuro", disse ao jornal o director da fundação, Per Heggenes.

A outra metade da fortuna do empresário será igualmente distribuída pelos quatro filhos do empreendedor: Peter, Jonas, Mathias e Annika.