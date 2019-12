ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Do cinema aos restaurantes, da moda às séries, passando pelo teatro, pelas exposições ou pelos videojogos, 2019 foi rico em lançamentos, novidades, aberturas e estreias. Nas páginas seguintes separamos o trigo do joio: estas são as nossas escolhas do ano.As aberturas do ano mostram Lisboa e Porto com mais espaços de autor e outros tantos para refeições em conta.Pela primeira vez, o produtor alentejano, que já tem uma perninha no Douro com a Quinta dos Murças, inaugurou um espaço fora das suas zonas de produção para aproximar a terra e as culturas das rotinas citadinas. No Esporão no Porto, que é também loja de vinhos, azeites e cervejas da marca artesanal Sovina e palco de workshops ligados à gastronomia e a outros ofícios da tradição portuguesa, serve-se comida regional e de estação, apresentada pela equipa do chefe Carlos Albuquerque de forma desprendida - o produto é quem mais ordena.