Crítica de Cinema: Graças a Deus

O novo filme de François Ozon é mais uma denúncia dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, demonstrando que a instituição se mostra mais empenhada em se proteger do que confrontar os criminosos de batina e cabeção. Ozon não permite que a indignação se torne estridente e trata a sensibilidade dos factos com a objectividade de um jornalista – o próprio reconhece as afinidades que "Graças a Deus" partilha com "O Caso Spotlight". São filmes irmãos que lutam pela mesma justa causa.





