Do divórcio às ameaças: suspeito do ataque em jogo de hóquei tinha histórico de crises familiares

Robert Dorgan, de 56 anos, que também usaria o nome de "Roberta", foi identificado como sendo o suspeito do tiroteio em Pawtucket, Rhode Island, que ocorreu na segunda-feira. Na altura em que se deu o ataque eram 14h locais e decorria um jogo de hóquei no gelo juvenil. Como consequência, morreram pelo menos três pessoas.

As autoridades acreditam que o tiroteio teve origem numa disputa familiar. Apesar disso, não identificaram as vítimas mortais nem revelaram que tipo de ligação poderiam ter com o atirador.

A chefe de polícia de Pawtucket, Tina Goncalves, disse apenas que o atirador estaria entre as vítimas mortais, uma vez que o corpo foi encontrado com um ferimento de bala autoinflingido, e que uma outra pessoa foi descrita como um "amigo da família", não especificando se estaria entre os mortos ou feridos.

“Aparentemente, foi um ataque premeditado, possivelmente relacionado a uma disputa familiar”, disse aos jornalistas Tina Gonçalves ao acrescentar que alguém tentou conter o atirador e que foram apreendidas armas no local.

Suspeito relatou ameaças de morte à polícia

Registos judiciais obtidos pela emissora local WPRI mostram que, em 2020, Dorgan havia contactado a polícia de North Providence durante uma discussão com familiares: às autoridades disse que o sogro o pressionou a sair de casa após ter feito uma cirurgia de redesignação sexual - que visa ajustar os órgãos genitais à identidade de género do paciente.

Os mesmos registos descrevem ainda que o sogro terá feito ameaças de morte durante esse conflito, ao dizer que "se não mudasse de residência seria assassinado por um gangue numa rua asiática". O sogro ainda foi acusado de intimidar testemunhas e vítimas de crimes e de obstrução do sistema judicial, mas os procuradores acabaram por retirar essas acusações e o processo acabou arquivado.

Pedido de divórcio

Ainda no mesmo período, a mulher de Dorgan avançou com um pedido de divórcio e nos motivos referiu uma "cirurgia de redesignação sexual e traços de transtorno de personalidade narcisista". Mais tarde, alterou os motivos e substituiu-os por "diferenças irreconciliáveis ??que causaram a rutura imediata do casamento”.

O divórcio deu-se oficialmente em junho de 2021, segundo registos judiciais. Os mesmos documentos do processo de divórcio indicavam que, na altura, Dorgan morava em Jacksonville, Flórida, e trabalhava como camionista.

Suspeito acusou a mãe de agressão

Ainda em 2020, Dorgan acusou a mãe de o agredir e de agir de maneira "violenta ou ameaçadora", segundo registos policias. A mãe acabou por ser indiciada pelos crimes de agressão simples e conduta desordeira.

Mas o caso só acabou por alimentar ainda mais a disputa entre Dorgan e o sogro. À polícia, o suspeito do ataque disse: "Ele disse-me que se eu não retirasse as acusações de agressão contra a minha mãe poderia haver mais represálias e [que] esse seria mais um motivo para me matarem".

À semelhança do que aconteceu com o sogro, também este caso acabou arquivado.

Dorgan mencionou Epstein e respondeu a comentário transfóbico nas redes sociais

Uma conta na rede social X, que surge com o nome de Roberta Dorgano, tem sido amplamente associada ao suspeito, segundo a revista Newsweek. Nela, o utilizador seguiu, republicou e respondeu a uma série de contas conservadoras, nomeadamente ao deputado republicano Thomas Massie, à ex-deputada republicana Marjorie Taylor Greene e ao podcaster de extrema-direita Nick Fuentes. Numa das publicações, por exemplo, Dorgan aprovava os esforços de Massie e Greene para pressionarem o Departamento de Justiça a divulgar os arquivos de Jeffrey Epstein.

O suspeito chegou também a responder no Instagram ao ator conservador Kevin Sorbo, que fez um comentário transfóbico sobre a democrata Sarah McBride. "Continuem a atacar-nos, mas não se perguntem porque ficamos furiosos", escreveu.