17 de fevereiro de 2026 às 08:28

Pelo menos três mortos e vários feridos após tiroteio em arena de hóquei no gelo nos EUA

Várias pessoas foram baleadas, esta segunda-feira, numa arena de hóquei no gelo em Pawtucket, no estado-norte americano de Rhode Island, durante um jogo juvenil. As autoridades confirmaram a morte do suspeito e de pelo menos duas outras vítimas, estando o caso a ser investigado como um possível episódio de violência doméstica.

