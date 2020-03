s passatempos e as atividades mais populares, tais como cinema, livros, jogos ou concertos e comparou a frequência de consultas na Google em março de 2020 e comparou-as com os resultados de 2019.





Actividades dos portugueses em isolamento social Foto: D.R.

O coronavírus Covid-19 teve um efeito profundo na forma como os portugueses (e centenas de milhões de pessoas por todo o mundo) ocupam o seu tempo livre. Apesar de muitos dizerem que trabalham mais horas em casa do que fariam num dia normal, ainda há atividades que fazem para se divertirem.A equipe de analíticos do Picodi.com verificou as estatísticas de procura na Google e criou uma classificação de atividades que ultimamente têm ganho mais popularidade. Para realizar este estudo, a Picodi investigou oMuitos dos resultados não surpreendem: atividades como cinema tiveram altas perdas (82%), bem como o teatro (53%), concertos (28%) e dança (12%).Mas no que toca a mais procuras destacam-se a procura de puzzles e quebra-cabeças (um aumento de 733%). Muitos portugueses aproveitaram também o período de isolamento social para procurar cursos online (aumento de 335% comparativamente ao ano passado) e novas séries de televisão (233%). Uma grande percentagem procurou também jogos online e treinos de ginásio em casa (um aumento 194% em ambos) e 111% procurou por jogos de tabuleiros.