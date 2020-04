poderia ter ino ficado parado a apreciar os louros de Mundu Nôbu, o seu segundo disco - que chamou a atenção do mundo e gerou um furor que não se via desde os Buraka Som Sistema -, mas não o fez: enquanto trabalhava na digressão de Madame X, de Madonna, que o elegeu como seu protegido e a quem Dino mostrou a caldeirada de sons que fervilhavam em Lisboa, começou imediatamente a gravar o que viria a ser Kriola, mais ambicioso e diversificado mas com o mesmo gosto pelos ritmos de África e do mundo.Durante 13 meses estive em Londres a gravar o disco em segredo. Ao construir o Mundu Nôbu, juntei uma família tão incrível de produtores que em janeiro de 2019 já estávamos a gravar o Kriola. Mas o processo foi lento, tive o Festival da Canção pelo meio e acabámos por lançar o Sotavento [EP, 2019] antes. A intenção era lançar o disco de surpresa em Cabo Verde, a 17 de abril, mas antecipámo-lo devido à situação atual.O Mundu Nôbu procurou levar o mundo moderno a Cabo Verde, colocar os produtores contemporâneos a beber da energia da morna e da coladeira e, depois, reproduzi-las com um som eletrónico. No Kriola foi o processo inverso: levei Cabo Verde ao mundo, ao grime londrino, ao ozonto, que vem de Lagos [na Nigéria], à eletrónica de Berlim - e Lisboa é o epicentro de todo esse som. O álbum é fruto de toda essa aculturação.Sim, hoje a palavra "crioulo" tem uma conotação negra, mas não significa mais do que a mistura de culturas, e este disco celebra essa crioulização de todos nós, que nem sempre reconhecemos - o próprio português é uma espécie de crioulo. Nós temos a vantagem de ter muitos mundos diferentes, não precisamos de nos limitar a a um só rótulo. As pessoas chamam-me embaixador, mas a verdadeira embaixadora é a cultura, nós somos só o canal do que ela nos dá.Sentia-me a ovelha negra da família porque não sentia Deus da mesma forma. Isso mexeu muito comigo até perceber que Deus falava comigo através da música, e a partir daí comecei a ficar muito atento às mensagens que queria passar. Encontrei-me com as minhas influências - Bob Marley, Lauryn Hill, Marvin Gaye -, mas, muito mais do que reproduzi-las, queria encontrar o meu próprio caminho, a minha própria voz.Quando era criança, sempre se ouviu Bulimundo e Tubarões em casa, mas na rua éramos do hip-hop, ouvíamos Tupac e Notorious BIG. O beat foi a minha primeira paixão. Depois fui para os Expensive Soul, comecei a ouvir mais D’Angelo e Bilal, o lado mais soul e R&B, e só a partir de 2010 comecei a retornar a Cabo Verde, a abraçar as minhas raízes. Foi aí que nasceu o Eva. Batizei-me Dino d’Santiago e despi-me de tudo o que tinha absorvido anteriormente.Eu tinha sido lançado pela editora da Cesária Évora, conquistei o público mais velho de Cabo Verde numa altura em que o país estava a ser tomado pelo hip-hop. Depois, numa conversa com o Kalaf [Epalanga, Buraka Som Sistema], ele disse-me: "Porque não juntas os dois mundos, a tradição e o lado contemporâneo?" E durante dois anos foquei-me nesse processo de reencontro, de tentar fundir os dois lados da forma mais genuína possível, para que nenhum deles se perdesse.A chama do movimento continua acesa. Tens uma série de artistas, como o Matias Damásio, a Mayra Andrade ou o C4 Pedro a vir para Portugal e a reconhecer Lisboa como o epicentro da comunicação. O Julinho KSD, os Força Suprema ou Apollo G mostram que o crioulo veio mesmo para ficar. E híbridos como Pedro Mafama e Conan Osíris indicam que a mistura vai ser cada vez mais constante.Acredito que o disco chega na hora certa, porque não sou de escrever singles, gosto de escrever a história inteira. Numa altura em que se perdeu o hábito de ouvir álbuns do início ao fim, acredito que a mensagem deste disco pode levar as pessoas a viajar sem sair de casa. Também acho que este tempo vai fazer com que se valorize mais os espetáculos no futuro. É importante que as pessoas se lembrem que, apesar de ser a primeira a ser esquecida, é a arte - a música, o cinema, a pintura - que nos dá alento nos dias mais sombrios.