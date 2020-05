Estavam desnorteados por um sucesso que até a eles apanhou de surpresa – o de O Amor é Assim, parceria com Carminho –, mas rapidamente decidiram que o caminho a seguir era outro. Com Melodramático, os HMB inauguram uma nova fase com som eletrónico, tristeza à flor da pele e a dúvida, não a certeza, como guia.É definitivamente um novo capítulo. Nos discos que lançámos até agora houve sempre uma evolução: o primeiro partia da ingenuidade, o segundo ainda carregava resquícios disso e o terceiro já se afastava muito da intuição, para procurar uma maior produção. Neste, tentámos canalizar um pouco de tudo isso, mostrar uma nova faceta. Sentimos a necessidade de nos reinventarmos, de procurar uma nova sinceridade sem, com isso, prescindir do nosso ADN. É o virar de uma página na nossa história.Gostávamos de quebrar com um paradigma. Nesta era digital parece que não nos é permitido viver a tristeza, somos impelidos a mostrar sempre a faceta alegre. Nós somos uma banda bastante alegre, mas há sempre momentos complicados. Queríamos que o disco fosse como a narrativa da história de Orfeu, daí os elementos clássicos na capa: uma história de tristeza, mas que vê luz ao fundo do túnel. É importante aceitar que os momentos menos bons têm de ser vividos, para serem ultrapassados.Achámos que estava na génese das canções. O melodramático é aquele que vive na euforia da felicidade ou no seu completo oposto. É curioso o facto de, como seres humanos, estarmos sempre à procura da estabilidade mas, provavelmente, vivermos muito mais nos extremos do que no meio.Foi mais uma vontade de querer quebrar com o molde. Precisávamos de sair do universo acústico com que nos familiarizámos e expor-nos a esta era digital. E de fugir ao me- do, porque a incerteza e a dúvida, de que falamos muito no disco, geram muito medo e há que saber enfrentá-lo.Todas surgiram porque a música assim o exigia. Desta nova vaga do hip-hop, o Papillon é o meu rapper preferido, e quando compusemos a S.O.S. eu ouvia-o na canção. Então convidámo-lo a escrever umas rimas. O mesmo com o Dino d’Santiago, com a diferença de que fui eu a escrever os versos, que achei que encaixavam perfeitamente na voz dele. No caso da Inês Castel-Branco, decidimos ter uma introdução com versos de Fernando Pessoa e achámos que ela seria ideal. Acontece sempre assim: a música indica o caminho. Foi assim antes, com a Carminho, o Samuel Úria…É engraçado, porque estamos num ofício em que o estado de espírito dita o percurso, e a mentalidade é completamente distinta. É o primeiro disco depois do grande êxito que foi O Amor é Assim, que já não é nosso, pertence aos portugueses, e isso instala sempre a questão de o que fazer a seguir. O que decidimos foi ir no sentido oposto.Desconfio sempre que, apesar de fazermos discos completos e elaborados, as pessoas não o ouvem todo. Acho que o estado de confinamento vai fazer com que as pessoas mergulhem mais na obra, não fiquem só na epiderme. Quero que as pessoas usufruam da viagem que propomos e percebam que é um disco que surgiu de dúvidas - antes achava que eram uma maldição, agora acho que são uma bênção. Talvez as certezas sejam mais drásticas do que as perguntas.Soul, funk, eletrónica• Ed. Sony MusicGrátis em streaming