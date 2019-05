agradecem a todos os que os apoiaram ao longo da carreira", acrescentando que a obra da banda ficará presente em quatro álbuns, um EP, um álbum ao vivo e centenas de concertos.





Os Diabo na Cruz surgiram em 2008 para mostrar um rock embebido na música tradicional portuguesa, inspirado na tradição oral, na polifonia de vozes e ritmos de percussão rural.



A propósito de "Lebre", Jorge Cruz recordou que o disco foi feito depois de uma longa e desgastante digressão, ancorada no registo anterior, "Diabo na Cruz", de (2014).



"Essa reflexão e esse balanço que nós iniciámos no momento de pausa a seguir à 'tournée' levou-nos a olhar para trás, a ver o que tínhamos feito. Lançámos as nossas compilações. Olhámos para a nossa obra à procura de que acrescento lhe poderíamos trazer com um quarto disco", referiu.



"Lebre" surgiu num outro contexto, diferente de há uma década. Em 2009, o álbum de estreia, "Virou!", sublinhava uma "portugalidade estereotipada" que não era comum na música portuguesa.



Hoje, "essa imagem estereotipada está em todo o lado, nas lojas de 'souvenirs'". "Estamos num país 'folclorizado', gentrificado, para turistas, que tem uma economia virada para esse tipo de imagem estereotipada", lamentou.



Já nesta nova digressão, os Diabo na Cruz atuaram em novembro passado nos coliseus de Lisboa e do Porto.



Para os próximos meses tinham já sido anunciados concertos, por exemplo, em junho nos festivais Rádio Faneca (Ílhavo) e Med (Loulé), em agosto no Bons Sons, em Cem Soldos, e em outubro no Campo Pequeno, em Lisboa, no espetáculo EA Live.



Com Lusa

