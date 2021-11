'Diabéticos apresentam em média seis vezes maior risco de hospitalização em caso de gripe'

É preciso um cuidado extra com as infeções respiratórias. Os diabéticos são um grupo de risco mais suscetível de sofrer complicações sérias associadas à gripe. O médico João Filipe Raposo explica que cuidados a ter.

A diabetes afeta 347 milhões de pessoas em todo o mundo. A 14 de novembro assinala-se o Dia Mundial da doença e é importante alertar para o impacto que as doenças infecciosas – comuns nesta época do ano - têm nas pessoas que sofrem de diabetes tipo 1 e 2. Isto ocorre porque o sistema imunitário fica debilitado com as doenças crónicas subjacentes, como a diabetes, por esse motivo a capacidade de combater a infeção é mais reduzida.



O diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, João Filipe Raposo, alerta que as pessoas com diabetes "apresentam em média, 6 vezes maior risco de hospitalização face a infeções respiratórias, como é o exemplo da gripe". Além disso, têm maior probabilidade de ter complicações. O médico, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, sublinha que a vacina contra a gripe é essencial e que é essencial "sensibilizar a população para a prevenção".