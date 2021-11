Serão em Lisboa homenageia guitarrista Phil Mendrix

O músico português Filipe Mendes, também conhecido por Phil Mendrix, vai ser recordado sexta-feira, em Lisboa, numa noite que inclui a exibição de um documentário sobre a sua vida e um concerto dos Ena Pá 2000, anunciou a organização.







"Recordar e homenagear a existência de Filipe Mendes é o objetivo principal do evento", realçou a organização, num breve comunicado que dá conta da iniciativa, a ter lugar no Titanic Sur Mer, em Lisboa, a partir das 22:00 de sexta-feira.A noite começa com a exibição do documentário "Phil Mendrix", de Paulo Abreu, que retrata "a vida atribulada de Filipe Mendes, um dos melhores guitarristas portugueses de sempre", que morreu em 2018, segundo a sinopse."Desde 1965, fez parte de bandas como os Chinchilas, Roxigénio, Psico, Heavy Band, Irmãos Catita e Ena Pá 2000. Construído a partir de materiais filmados entre 1994 e 2013, o filme é também o retrato de uma época em que, em Portugal, se descobriu e explorou o rock", acrescenta o texto sobre o filme que teve a sua estreia mundial no Doclisboa de 2015.Na sexta-feira, a noite acaba com um concerto dos Ena Pá 2000, que terão em palco vários convidados especiais, prometendo ainda "algumas surpresas".Filipe Alberto do Paço de Oliveira Mendes nasceu em Lisboa, em 10 de novembro de 1947, e atravessou as várias décadas do rock português em múltiplos projetos e palcos da música. Morreu em 13 de agosto de 2018, em Lisboa.Sobre o músico, a "Enciclopédia da Música Ligeira Portuguesa" (1998) afirma tratar-se de um "guitarrista de génio" que, além dos Chinchilas, fundou os Heavy Band, os Psico e os Roxigénio, e mais tarde tocou com os Irmãos Catita e os Ena Pá 2000.