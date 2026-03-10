Dez estratégias para passar menos tempo no telemóvel

Estamos horas a fazer scroll nas redes sociais, a ver o Whatsapp ou a consultar a conta bancária. O telemóvel esgota-nos, mas não conseguimos libertar-nos dele. A coach Cláudia Ganhão dá-nos dicas simples

Vivemos cada vez mais hiperconectados, com o telemóvel sempre à mão. O poder do telemóvel sobre nós é enorme e nem nos damos conta da quantidade de vezes que o desbloqueamos por impulso. Acorda connosco, acompanha-nos ao longo do dia, e é muitas vezes a última coisa que vemos antes de dormir. Não é preciso diabolizar a tecnologia para reconhecer um facto simples: o uso excessivo do telemóvel fragmenta a atenção, aumenta o cansaço mental e reduz a presença.



Cláudia Ganhão partilha 10 estratégias para reduzir o tempo no telemóvel

Cláudia Ganhão, coach e fundadora da Academia Mulheres em Evolução (AME), revela que a sobrecarga digital é um tema recorrente nas sessões de grupo que faz online, é que não são necessárias decisões extremas. Bastam pequenas mudanças para sentirmos um impacto real. Reduzir o tempo de telemóvel não é uma questão de força de vontade. É uma questão de ambiente, pequenas regras e alternativas conscientes. “O telemóvel não é o problema. O problema é o uso automático. Quando criamos estrutura à volta do uso, recuperamos tempo, foco e leveza”, diz. Para saber como pode passar menos tempo no telemóvel, Cláudia Ganhão partilha 10 estratégias simples, que ajudam a reduzir o tempo de ecrã e a recuperar foco, a calma e a presença no dia-a-dia.

1. Ter sempre um livro (ou e-reader) consigo

Substituir o impulso de pegar no telemóvel, pelo hábito de ler, é uma das estratégias mais eficazes. Ter um Kobo ou um livro na mala, na secretária ou em casa cria uma alternativa imediata ao scroll automático.

2. Registar leituras, séries e filmes num caderno

Em vez de usar mais uma aplicação, use papel. Um caderno dedicado a esse tema, ajuda a evitar abrir o telemóvel “só para apontar uma coisa” e, com essa desculpa, acabar nas redes sociais.

3. Beber café, chá ou água sem o telemóvel

Criar pequenas regras pessoais faz diferença. Um simples café sem ecrã transforma-se num momento de pausa real.

4. Deixar o telemóvel noutra divisão da casa

Longe da vista, longe da mão. Durante o trabalho ou momentos de foco, manter o telemóvel fora do alcance reduz drasticamente a tentação.

5. Usar um despertador em vez do telemóvel

Começar o dia sem notificações e redes sociais muda completamente o estado mental da manhã.

6. Definir horários específicos para redes sociais

Em vez de uso constante e disperso, escolher momentos concretos do dia para consultar redes sociais. Criar limites claros reduz o uso impulsivo.

7. Desativar notificações não essenciais

Nem tudo precisa de alerta sonoro ou visual. Reduzir notificações diminui interrupções e ajuda a proteger a atenção.

8. Criar zonas da casa sem telemóvel

Por exemplo: mesa das refeições e quarto. Pequenas regras de espaço ajudam a recuperar qualidade nas relações e no descanso.

9. Voltar ao papel para organizar tarefas

Escrever listas à mão evita abrir aplicações e distrair-se. Além disso, a escrita manual melhora a concentração e reduz o ruído mental.

10. Perguntar antes de pegar no telemóvel: “Preciso mesmo?”

Criar um micro-hábito de consciência: parar dois segundos antes de pegar no telemóvel, ajuda a distinguir necessidade de automatismo.