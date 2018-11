"O Rodrigo está com a fralda suja. A auxiliar da creche quer mudar a fralda, mas o Rodrigo foge. A senhora está com pouca paciência e tem receio que o rabinho do Rodrigo fique assado. Pega nele à força e, com o Rodrigo a espernear, muda-lhe a fralda." É assim que começa a crónica de Mikaela Övén para as Capazes, na qual sugere várias formas de ensinar às crianças o que é o consentimento e como os pais devem ter cuidado com as suas pequenas atitudes relativamente às crianças que poderão levá-las, no futuro, a respeitar o direito dos outros de escolher fazer algo ou não.

Övén oferece vários exemplos negativos sobre parentalidade e como os pais, na sua opinião, por vezes cometem erros no ensino do comportamento às crianças, defendendo que os primeiros não devem obrigá-las a comer a sopa quando não querem e tentarem forçá-las, "enfiando-lhe uma colher de sopa à força", constrangendo- as a vestir um casaco quando não dizem não ter frio ou coagi-las a dar um beijo a alguém conhecido quando a criança não o quer fazer, recorrendo a argumentos como "senão ela fica triste".

Para a cronista, os pais, bem-intencionados ou não, desrespeitam os " limites pessoais e os "nãos" das nossas crianças. Estamos constantemente a passar a mensagem de que um "não" de alguém numa posição mais "fraca" não é necessariamente um "não" e vale o que vale…".