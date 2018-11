As autoridades estão a investigar as circunstâncias da morte já que a criança estaria com algumas vias obstruídas.

Um bebé de dois meses morreu, esta sexta-feira, engasgado na Crestuma, em Vila Nova de Gaia. O bebé terá entrado em paragem respiratória depois de se engasgar com leite, apurou o Correio da Manhã . Quando os bombeiros chegaram ao local ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso, acabando a criança por morrer.O bebé estaria em casa com a mãe e os irmãos de sete e dois anos. O alerta foi dado pelas 4h30h desta madrugada, pela mãe da criança.A GNR de Lever foi chamada ao local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto para ser autopsiado. O óbito acabou por ser declarado ainda em casa por volta das 6h.