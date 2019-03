O carro mais caro de sempre

O jovem Bugatti soube aliar a inovação mecânica desenvolvida pelo pai aos ditames da elegância marcada pelos padrões da forma da Arte Nova. A este nível não há um melhor exemplo do que os soberbos desportivos 57C Atlantic. Inovadores em formas sem paralelo e em detalhes Arte Nova, como a "crista" que percorria longitudinalmente o tejadilho salientada pela presença de volumosos rebites. Mais do que um automóvel, era uma obra de arte tão rara como exclusiva.



Só foram produzidas quatro unidades entre 1936 e 1938, numa altura em que a Europa acelerava para o abismo da guerra. Esses modelos foram produzidos e vendidos a nomes bem sonantes da época. Ainda hoje se sabe quem as comprou, por onde andaram e onde estão. Mas o quarto Atlantic continua perdido. Todos os modelos eram diferentes: o desaparecido era uma peça de arte em alumínio, pintada de negro. Foi o carro pessoal de Jean Bugatti, que o apelidou como La Voiture Noire.



Em 1940, face ao avanço das tropas nazis, Jean Bugatti decidiu enviar o seu carro para Bordéus, na tentativa de o preservar. La Voiture Noire nunca chegou ao destino e ninguém sabe porquê. Diz-se que quem o encontrar poderá ganhar 100 milhões...



A II Guerra Mundial aniquilou a marca e, se houve várias tentativas para fazer reviver a sua magia, todas fracassaram à exceção do Grupo VW, que comprou a marca Bugatti em 1998 e apostou na sua revitalização. Comprou a antiga casa de Ettore Bugatti em Molsheim para se instalar, investiu nas mais avançadas tecnologias e começou a criar os desportivos mais fantásticos e exclusivos do mundo.



A última realização chama-se La Voiture Noire, e a Bugatti não esconde que custa 11 milhões antes de impostos. É uma peça única, mas o nome do comprador é segredo absoluto.



La Voiture Noire do século XXI começa por mostrar o apuro da forma numa estrutura monobloco. Foi desenhado para transmitir elegância e foi moldado à mão em fibra de carbono. Para falar em auxiliares de condução e de gestão eletrónica seria necessário escrever um livro, porque tudo é medido e gerido e todos os sistemas estão associados a outros sistemas. Só assim é possível controlar um veículo com um motor W16 de 8.0 litros de cilindrada que, graças a quatro turbos, garante 1.500 cv de potência e 1.600 Nm de binário.



A Bugatti não revelou até onde este modelo poderá chegar em termos de performances, mas não há dúvida de que será extremamente rápido e que o seu potencial supera a capacidade de quem se sentar ao volante.



O preço do Bugatti La Voiture Noire diz tudo: 11 milhões de euros antes de impostos (talvez 16 milhões com a fiscalidade portuguesa) fazem dele o automóvel novo mais caro de sempre. E ser novo faz toda a diferença, porque clássicos já foram vendidos em leilões por mais do dobro deste valor. Mas isso é outra conversa...A história da La Voiture Noire começa como todas as histórias: era uma vez em Molsheim, uma terra calma e bucólica na Alsácia francesa, paredes-meias com a Alemanha... Foi ali que se instalou Ettore Bugatti para afirmar a sua criatividade no design e vanguardismo tecnológico no campo da mecânica. Era um de três irmãos de grande talento. Carlo foi um designer/decorador, seguindo a tradição familiar paterna, e Rembrandt um artista plástico. A vida de cada uma destas personagens é uma história, mas aquilo que nos interessa surge anos mais tarde, quando Jean Bugatti, o filho de Ettore, assumiu o protagonismo da produção automóvel com apenas 27 anos.