Quando se joga na guerra dos tronos, ou se ganha, ou se morre. O fim do jogo está iminente, e Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen da série da HBO, fala-nos da produção do tão antecipado desfecho.

A Guerra dos Tronos está de volta para a sua última temporada. Nesta entrevista, a atriz britânica fala sobre a série, o adeus à sua personagem, como este papel a transformou, enquanto mulher, e a razão por que Daenerys tem tanto poder – até na política.



O que podemos esperar da sua personagem na oitava temporada?

Para a Daenerys, entrar na oitava temporada foi semelhante ao que isso representou para todas as outras personagens: foi como andar a pisar ovos. A minha sensação foi que todas as personagens foram deixadas numa situação um pouco à beira do abismo, precária. Portanto, sim, até para a Daenerys foi assim também, mas há um desenvolvimento que acontece durante a temporada.



A Emilia também estava ansiosa para ver o que ia acontecer entre ela e Jon Snow?

Sim, sim.



Foi ler o guião a correr só para chegar ao fim?

Sim. Enviaram-me o guião e eu li-o numa tarde, porque eles mandam-nos logo todos os episódios. E, a seguir, peguei só nas chaves de casa e, durante três horas, andei a caminhar por Londres inteira, a vaguear sem destino – por ser tão épico aquilo que li. É que acontece tanta coisa. E sim, a Dany e o Jon, sim – quer dizer, é o tipo de relação mais contemporânea que ela teve em toda a série. Eles são incrivelmente parecidos, têm muita coisa que os liga um ao outro. E eu acho que ele faz emergir nela uma honestidade que ela nunca tinha sentido.

Representar Daenerys deve ser um papel muito pesado.

Sim, ela não se põe a contar piadas! [Risos]



Recentemente gravou o filme Last Christmas [trad. livre: o Natal passado], que parece ser divertido. Gostaria de fazer mais coisas humorísticas?

Sim.



Queimar alguém vivo não é divertido?

Não e eles bem tentaram. Os rapazes, o David [Benioff] e o Dan [Brett Weiss], que escreveram a série e fizeram a série e são a série, não paravam de dizer: "Tu tens graça, ‘bora lá arranjar uma piada para ti." E nós tentávamos, mas, como a Dany não é divertida… Ela é muitas coisas, mas engraçada não é uma delas.



Tem medo de dececionar os fãs com esta temporada final?

Sempre. Frequentemente. Sim. Com certeza. Porque é isso mesmo, foram os fãs que fizeram a série. Uma pessoa quer muito que toda a gente fique contente, mas na última temporada de qualquer série haverá sempre pessoas dececionadas, haverá pessoas que ficam aborrecidas, haverá discussões entre grupos de amigos, haverá quem diga: "Estás do lado de quem?" Há tudo isto, que é algo que eu sinto que faz também parte da série.



Acha que é acertado pôr fim à série agora ou gostaria que tivesse continuado?

Eu acho que é… Eu sou grande fã, no que respeita a séries de televisão, de terminar quando ainda se está pronto para mais. Porque assim mantém-se com ela um envolvimento tão grande como se tinha no início e eu considero isso muito importante. Acho que, quando a série se estende por demasiado tempo, as pessoas começam a ficar assim… e está a prestar-se um mau serviço às personagens, está a prestar-se mau serviço ao que é escrito. Penso que é importante que ainda haja aquele querer mais.



Roubou alguma coisa do estúdio como recordação quando estava a gravar o final da série?

Não, não, não. As pessoas têm-me feito essa pergunta. Não é tanto o roubar uma coisa, é mais eu a pôr-me de joelhos e a pedir: "Malta, talvez só um ovinho de dragão?" [Risos]. Sabe, é que nesta série o guarda -roupa e os adereços andam em digressão.



Como foi dizer adeus a Daenerys?

Fiquei muito emocionada. Cada um terá a sua história e esta desenvolveu-se a par da série, que marcou capítulos da pessoa, momentos definidores da sua vida. Dez anos da vida de qualquer pessoa estão cheios até às bordas de momentos importantes. Por isso, dizer adeus à série, dizer adeus à Daenerys, para mim, foi dizer adeus a muitos desses momentos importantíssimos. Portanto, é uma espécie de sensação agridoce. Trata-se da única e mais definidora coisa por que já passei na minha vida. Esta série levou-me do estado de criança ao de mulher adulta. E é simplesmente mágico que ela tenha acontecido.



Este papel mudou-a enquanto mulher?

Absolutamente. Sim. Só Deus sabe o que eu seria sem ela! [Risos]. Não sei onde estaria, não sei o que estaria a fazer. Mas sim, não fazia absolutamente ideia nenhuma daquilo em que me estava a meter. Isto é algo que só agora me está a ocorrer e eu estou a aperceber-me, hoje, que realmente não fazia qualquer ideia acerca de coisa nenhuma quando comecei a fazer a série. De nada. Da indústria, de representar, de televisão, da sociedade, da política… nada. Não fazia ideia. Tinha 22 anos.



Acha que parte da personalidade dela ajudou a moldá-la a si?

Bem, ela permitiu-me… É quase como uma coisa tipo "fingir até conseguir". Ela permitiu-me todos os dias… Muitas cenas de Daenerys foram feitas perante muita gente, proferindo grandes discursos – isso constituiu uma grande parte do papel. Portanto, falando apenas num nível muito prático, eu, Emilia, ter de me levantar e falar à frente de 300 figurantes numa língua inventada, de forma a convencê-los verdadeiramente, [risos] é algo que exige muita força, obriga a ter tipo uns grandes cojones. Eles pediram -me para atravessar fogo. E eu sou, definitivamente, pessoa para – sobretudo, naquela altura – fazer o que me mandam: se sou atriz, o que é que faço? Decoro as deixas, ponho-me no sítio marcado e é basicamente isso, é só isso que, na verdade, se tem de fazer. Assim, eles pedem-nos para atravessar fogo e nós atravessamos. E depois há uma parte de ti que diz: "Eu acabei mesmo de fazer aquilo! Que fixe! Isso é mesmo fixe."



Já chega de fantasia, para si?

Eu nunca digo "nunca mais". Como atriz, penso que é importante fazer o máximo de coisas, simplesmente para encontrar texturas diferentes para a nossa vida e para as nossas aptidões como atores, e eu acho que a única forma de se conseguir fazer isso é experimentando tudo. Por isso, não digo que não, digo apenas que provavelmente não será a minha próxima cena.



Talvez uma fantasia cómica?

Não tenho a certeza de que isso exista! [Risos]



Disse que, mesmo depois da temporada dois ou três, ninguém a reconhecia sem aquela peruca e que gostava do anonimato. Ainda é assim?

Sim, eu resguardo-me muito. Sabe, eu gosto de ir ao talho e trocar umas palavras e que isso seja uma coisa normal. Gosto de interação humana, dou-lhe valor, é o que me faz sentir feliz. Portanto, visto por esse prisma, de alguém olhar para si como se tivesse um manto diferente, isso pode ser incrivelmente difícil, pode provocar uma ansiedade incrível. Portanto, a coisa do reconhecimento tornou-se mais comum, é certo. Não há como fugir disso: às vezes vamos a descer a rua e alguém se sai com um: "Uau!" Mas eu acho que é possível viver uma vida livre das ciladas dos paparazzi e dessas coisas.



O que é que a Emilia dos tempos atuais diria sobre algumas das cenas iniciais da série, a nudez e etc.?

Ó céus! Essa pergunta. No plano puramente da história narrada, nós precisávamos de ver todas as dificuldades e a luta por que Daenerys passou para ganhar a empatia, a compreensão das pessoas, para começarem a gostar dela como ser humano. Era preciso ver isso, não era algo que pudesse ser explicado, apenas. Por isso, não há uma única parte da série em que eu voltasse atrás e fizesse de forma diferente. Considero que a pergunta acerca da nudez é interessante, para mim, porque ela parece ser muito mais uma coisa que me fala sobre a sociedade em que vivemos, no sentido em que a pergunta continua a ser feita, ao contrário de outra coisa qualquer… compreende o que quero dizer? Portanto, a resposta breve é: não, jamais alteraria alguma coisa.



Em Espanha, algumas mulheres da política usaram uma T-shirt que dizia: "Não sou uma princesa, sou uma khaleesi"…

Sim! [Risos].



Porque é que acha que a sua personagem é tão poderosa, mesmo na política?

Bem, eu acho que se trata de uma série que fala de poder, penso que é uma série que coloca as mulheres em posições de poder e considero que isso é algo único. Acho que é uma série política, no âmbito dos reinos de que estamos aqui a falar: é uma série do fantástico, passada numa época do fantástico e num mundo fantástico. Mas está-se a pôr mulheres em posições de poder. Portanto, isso produzir eco junto de qualquer mulher dos nossos dias – que está numa posição de poder ou está a tentar assumir uma posição de poder – é lindo. É óbvio que são mundos diferentes, mas no essencial, no que está na base de ter uma ideia, acreditar nela o suficiente para levar pessoas a apoiar-nos a nós e a essa ideia e, depois, acreditar nessa ideia ainda mais para a promover e para nos promovermos a nós próprios como alguém que pode, digamos, conduzir massas de pessoas; o que está na base de tudo isto há de ser uma coisa semelhante. Porque, enquanto no nosso mundo fantástico a distinção de géneros é o que é, na nossa sociedade ela também é o que é. Penso que há alguns paralelismos que se podem retirar, certamente. Com menos fogo, com menos mortes. [Risos].



Há por aí tantas teorias acerca de A Guerra dos Tronos. Lê essas coisas todas?

Não, a sério. Nunca pesquiso sobre mim própria no Google. Nunca li nada sobre a série na Internet. Nada. Absolutamente nada de nada. Não acho que ajude a minha saúde mental. É simplesmente demasiado, há muitas opiniões por esse mundo fora. Por isso, não, não leio nada dessas coisas.



Acha que o George R. R. Martin vai terminar os livros e talvez a história acabe de forma diferente?

Vai, pois. E sim, eu se fosse ele, faria isso. Dizer assim: "Ora bem, é assim que vocês veem isto? Deixem-me dizer-vos, Marte… um sítio muitíssimo interessante." [Risos]. Não, ele vai terminar os livros. Tenho uma fé absoluta em que ele acabe de escrever os livros.



O reconhecimento que obteve com esta série trouxe-lhe oportunidades na indústria?

Abriu-me imensas portas que teriam permanecido firmemente fechadas, para mim, de outro modo. Com certeza, sim. Ainda continua a ser incrivelmente difícil conseguir fazer seja o for, mesmo que se seja o Brad Pitt, continua a ser difícil fazer alguma coisa. Ainda é difícil ir e dizer: "Olhe, eu tenho esta ideia, não me quer dar algum dinheiro e nós podemos gastá-lo numa coisa e as pessoas vão ver e é a maior aposta na sorte que alguma vez fará?" Mas o que esta série definitivamente fez foi permitir-me ter algumas portas abertas. E o tipo de nota de rodapé, de rótulo que me acompanha quando eu, enquanto atriz, entro numa sala é: protagonista feminina, forte. Algo que é me faz pele de galinha, é de loucos, nunca poderia ter pensado, nem num milhão de anos, que ia ser assim. Por isso, sim, sabe muito, muito bem.



Qual foi a coisa mais doida que lhe aconteceu por fazer parte d’A Guerra dos Tronos?

Houve muitos momentos desses mas, como é óbvio, agora tenho dificuldade em lembrar-me de um. Bastar pensar nas salas a que passa a ser -nos permitida a entrada. Não quero trazer este assunto outra vez à conversa [risos], mas houve esta coisa que me aconteceu com o Brad Pitt. [O ator fez a licitação mais alta num leilão de caridade para assistir à Guerra dos Tronos na companhia da atriz]. Eu fiquei: "Isto não está realmente a acontecer, isto é uma espécie de sonho louco e eu vou acordar com 12 anos e dizer: ‘Foi um bom sonho.’" Aquilo [o leilão] atingiu uns valores bem elevados e lá estava o Brad Pitt, simplesmente recostado na cadeira e a continuar [a licitar]. Foi incrível. [Risos]. Portanto, esse foi um dos momentos recentes mais fabuloso que já me aconteceu. [Risos].



Por fim, fale-nos do último dia de filmagens? Deve ter sido emotivo.

Meu Deus, sim. Foi superemotivo. Foi nesse dia que tomei consciência de que o álcool também pode deprimir. [Risos]. Sim, não, foi mágico. Quando se termina um filme qualquer, o último dia de produção é normalmente como se fosse um grande plano da nossa mão quando estamos a desligar um botão ou algo do género, em que dizemos: "Pronto, já está tudo." Mas foi uma cena encantadora e foi um daqueles finais fingidos. A equipa de filmagens de outros locais de ação da série tinha vindo ver, porque sabia que seria a minha última cena e, por isso, havia umas quantas pessoas a encher o cenário e depois o realizador dizia assim: "Na verdade, precisamos de mais, precisamos de mais…"



O que fez?

Estivemos à espera para acabar esta cena três horas. E eu, por norma, nunca faria coisíssima nenhuma numa filmagem final de um filme, nunca me levantaria para dizer nada, mas neste os rapazes deram-nos a todos um presente: toda a gente teve direito a um adeus, todas as personagens tiveram uma despedida oficial como deve ser, com imensa gente. Por isso, eu comecei a dizer umas palavras e não consegui chegar ao fim da primeira frase sem desatar num pranto. O meu irmão, que faz parte da equipa, estava a gravar tudo e eu ouvi a gravação e fiquei tipo: "Ó meu Deus, não se consegue ouvir nada do que eu estou a dizer, por estar a chorar tanto." E depois o David e o Dan deram uma festa enorme. Essa foi uma das nossas… Sempre que uma personagem chegava ao seu último dia, nós jantávamos juntos e embebedávamo-nos e, sim, foi esse o dia, portanto, em que fiquei agarrada a um copo de vinho e a dizer: "Não estou nada mais feliz, sinto-me triste."