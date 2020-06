Van Gogh e Gauguin escreveram uma carta sobre bordéis. Foi vendida por 210 mil euros

pintor Émile Bernard, foi descrito como "excecional". Nele, os pintores descrevem as suas experiências enquanto viveram em Arles, França.







Uma carta escrita por Vincent van Gogh e Paul Gauguin, dois dos maiores artistas do século XIX, sobre as suas visitas a bordéis franceses foi vendida em leilão por 210.600 euros. A compra foi feita pelo museu Van Gogh, em Amesterdão.Segundo o The Guardian, o documento escrito em 1888, cujo destinatário foi o"Temos ido a bordéis e é provável que comecemos a ir trabalhar para lá várias vezes", lê-se na carta de quatro páginas."Neste momento, Gauguin está a pintar uma tela do mesmo bar noturno que eu também pintei, mas com figuras vistas nos bordéis. Promete tornar-se uma coisa linda", escreveu Van Gogh.O documento foi enviado no início do mês de novembro de 1888, menos de dois anos antes da morte do pintor holandês.