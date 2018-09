Comic Con: "Convidados já quiseram francesinhas às 4 da manhã"

É por isso que faz a organização questão de trazer para Portugal as "marcas que marcam diversas gerações". "A cultura é geraccional. Conteúdos da Nintendo, Super Mario, Disney, Playmobil, Star Wars, Indiana Jones, etc, cresceram connosco e atingem todas as idades. Todos nós crescemos com esses universos e personagens", explica.



À SÁBADO, o director-geral da Comic Con faz alguns dos destaques desta edição:



"No passado tivemos alguns pedidos insólitos - mas são confidenciais. Até já quiseram comer francesinhas às 4 da manhã. Mas é normal: quando estão no nosso país querem experienciar algo novo de um país que não conhecem", explica Paulo Rocha Cardoso.

- Filmes internacionais: Dan Fogler que vem representar "Fantastic Beast", o filme mais recente do universo Harry Potter; o actor Nicholas Hoult do mundo X Men; Dolph Lundgreen que irá representar "Aquaman" e "Creed II".

- Cinema português: "Solum" de Diogo Morgado, por exemplo.

- Três estreias exclusivas no mundo da televisão: "Siren", " The Outpost" e "Beyond"

- BD teremos Maurício de Sousa, da "Turma da Mónica", que vai estar cá os quatro dias; Chris Claremont de "X Men", Mark Wade de "Capitão América".

- Dichen Lachman, actriz de Agents of Shield;





À quinta edição da Comic Con, organização assinou um protocolo com a autarquia de Oeiras por três edições e que envolverá, por parte do município um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição. O evento será no Passeio Marítimo de Algés, um terreno alcatroado, junto do rio Tejo que habitualmente acolhe em julho o festival Nos Alive, com uma capacidade — naquele contexto — para cerca de 50 mil pessoas.



Em Fevereiro, aquando da apresentação desta edição, o vice-presidente da autarquia, Francisco Rocha Gonçalves, prometeu que seria erguida "uma mini-cidade no recinto". Na altura, o director-geral do evento esperava receber pelo menos 100 mil pessoas, a mesma audiência da Comic Con de 2017.

"O desafio este ano, num novo recinto e espaço, é tentarmos fazer a melhor experiência possível. Queremos que as pessoas venham e sintam que, no domingo, quando o evento terminar, achem que foi pouco tempo. Queremos que as pessoas vivam momento épicos", concluiu à SÁBADO Paulo Rocha Cardoso.



A Comic Con acontece no Passeio Marítimo de Algés entre os dias 6 e 9 de Setembro. O bilhete diário custa 25€ e o passe para os quatro dias de evento 75 euros. Também existe as modalidades de bilhete para o fim de semana (45€) e a campanha Kids Go Free, onde na compra de um bilhete de adulto recebe um de criança até aos 12 anos.







"O desafio este ano, num novo recinto e espaço, é tentarmos fazer a melhor experiência possível. Queremos que as pessoas venham e sintam que, no domingo, quando o evento terminar, achem que foi pouco tempo. Queremos que as pessoas vivam momento épicos", concluiu àPaulo Rocha Cardoso.

A Comic Con está de volta a Portugal esta quinta-feira, dia 6 de Setembro, com um sabor a novidade - a começar no recinto. À quinta edição, o evento muda-se para o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, num local com 100 mil metros quadrados que, de acordo com o director-geral da Comic Con, Paulo Rocha Cardoso, está "pensado para criar mais emoções para todos visitantes", que não são apenas "geeks". "Seja qual for a idade ou nacionalidade, todos os visitantes da Comic Con vão identificar-se com algo no recinto. A cultura pop e a Comic Con liga culturas: afinal, em qualquer lado do mundo, identificamos a sombra do rato Mickey", explica Rocha Cardoso à SÁBADO.