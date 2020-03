Crítica em quarentena: O Banqueiro, uma arma convencional na guerra do streaming

Nesta Primeira Grande Guerra do Streaming, a Apple TV entrou de forma tão tímida no conflito que muitos ainda nem perceberam que há mais um Império a tentar conquistar território. Insistindo em ter apenas títulos originais, apresentou um primeiro batalhão de séries onde apenas The Morning Show teve algum tipo de impacto cultural.Mais recentemente, nem sequer a relevância política/social de Visible – Out on Television (uma fascinante crónica documental da presença da comunidade LGBTI nos ecrãs da televisão Americana) ou a nostalgia de Amazing Stories (recuperando o conceito que Steven Spielberg ajudou a criar em 1985) deixaram marca significativa. E O Banqueiro, a primeira longa-metragem da Apple TV, é tão convencional, tão receosa de qualquer ideia de risco ou ofensa, que até os executivos da própria empresa Americana devem olhar para o filme de George Nolfi como apenas mais um título para engordar uma programação que, por agora, está longe de justificar o preço da assinatura.A história verídica que o inspira é fantástica: nos anos 60, dois empresários afro-americanos usam um testa-de-ferro branco para os representar em negócios a que não teriam acesso por causa da cor da pele. Começam por comprar edifícios habitacionais, permitindo transformar bairros que antes eram exclusivos a Brancos em comunidades multi-raciais, e expandem o negócio à posse de bancos, oferecendo empréstimos a quem antes não tinha qualquer hipótese de apoio financeiro.Anthony Mackie e Samuel L. Jackson, que também produz, são a dupla de investidores que, por vezes e para estarem perto de importantes reuniões de negócios, se vestem como motoristas ou homens das limpezas – o que é um interessante comentário político só por si. É muito por eles que o filme vai deslizando sem grandes impedimentos. Mas esse é também o problema: à semelhança de Green Book – Um Guia Para a Vida, que inexplicavelmente ganhou o Óscar de Melhor Filme em 2019, O Banqueiro olha para a luta Americana dos direitos civis com lentes quase douradas, como se o racismo sistémico e intrínseco não fosse muito mais do que uma inconveniência ultrapassável pelo engenho. Mesmo estando do lado certo desta importante – e ainda infelizmente atual questão – é uma visão simplista.Curiosamente, a própria Apple TV tem, na sua curta lista de títulos disponíveis, melhores exemplos de como humanizar a luta contra o preconceito e a dificuldade de integração numa comunidade que antes era estranha e até hostil: é uma série de oito episódios e o seu título é Little America.EUA / Drama120m / M/12Com Anthony Mackie, Nicholas Hoult e Samuel L. JacksonNota: 2 estrelas e meia