Crítica em quarentena: Spenser Confidencial, o péssimo blockbuster da Netflix

Não foi há muito tempo que Mark Wahlberg admitiu, numa entrevista, que um dos seus maiores arrependimentos como actor foi ter sido o protagonista de Boogie Nights, o maravilhoso porno-épico de Paul Thomas Anderson. O receio de Wahlberg é que Deus e Família não se sintam confortáveis em ambientes tão sórdidos. Mas se o Todo Poderoso (qualquer um deles) existir e for justo, serão títulos como Spenser Confidencial, agora disponível para streaming na Netflix, que irá condenar o actor de Boston - nomeado para o Óscar de Melhor Actor Secundário por The Departed – Entre Inimigos (2006) – a um dos círculos do inferno. Talvez fique logo ali no terceiro, junto dos gulosos. Não que Wahlberg pareça ter grande apetite por coisa alguma: a sua interpretação nesta quinta colaboração consecutiva com Peter Berg (as coisas vão ficando pior a cada título) é, nos seus melhores momentos, sonâmbula. Procurando muito bem, encontra-se resquícios de uma motivação: a vaidade.Spenser, um ex-polícia injustamente ex-condenado que não é capaz de ver uma injustiça sem a querer corrigir, tem algumas das características que também atraíram Tom Cruise a uma personagem como Jack Reacher. São uma visão romanceada, saudosista e até reacionária da América que já foi de Reagan; heróis despegados e solitários que não precisam de aplausos; homens aparentemente comuns mas capazes de dar cabo de cinco brutamontes durante uma luta numa estação de serviço. Reacher só tinha uma camisa, Spenser quer ser camionista no Arizona (yep, a sério) e nem sequer sabe o que é a "nuvem" – meia hora mais tarde, já anda a receber chamadas de FaceTime, mas cedo se percebe que a coerência dramática olhou para Spenser Confidencial e pensou "não, isto não é mesmo para mim".Um momento de silêncio em solidariedade com Brian Helgeland, um dos argumentistas que adapta o romance de Ace Atkins usando as personagens criadas por Robert B. Parker.Helgeland, que escreveu " (1997) e Mystic River (2003), também não consegue arranjar – por muito que tente – justificação para tanto Wahlberg. Exemplo: pela meia hora de filme, Wahlberg decide fazer uma sequência inteira de tronco nu. Não há razão nenhuma para isso além do facto de Wahlberg ter o físico característico de quem acorda às cinco da manhã para fazer duas horas de pesos.No entanto, o trabalho de uma argumentista é arranjar justificação para as acções das personagens. E, por isso, dois minutos antes de Wahlberg ir à cozinha comer o pequeno almoço – e ser interrompido porque alguém bate à porta e ele vai ver quem é sem sequer colocar uma t-shirt e são os antigos colegas que lhe perguntam se ele teve alguma coisa a ver com o homicídio do antigo Capitão que ele tanto detestava – há uma rádio que informa o espectador que é um raro dia de calor em Boston. E a pergunta passa a ser a esta: o que nasceu primeiro? Wahlberg está meio nu porque está quente ou está quente porque Wahlberg quis tirar a t-shirt? Não sei. Mas quem se lixa é o argumentista.Mais um momento de silêncio, agora em solidariedade com Alan Arkin, que merece tão melhor do que isto. A sua personagem em Little Miss Sunshine começou a fumar heroína porque, com idade e as doenças que tinha, já não havia nada a perder. Não quero dizer, de forma nenhuma, que essa alternativa é preferível a ser um actor secundário em Spenser Confidencial. Ou a assistir ao filme. Não estou mesmo. Seria uma irresponsabilidade se o fizesse.O filme é feito com a convicção de quem aceitou ajudar um amigo da ex-namorada a mudar de casa: dá imenso trabalho e há maneiras bem melhores para passar um Domingo (ou havia, antes desta interrupção da vida diária). Só para que se perceba a preguiça: Spenser, que está na escola de camionistas (yep, continuo a sério), vai apontando no seu caderno das aulas coisas como "quem matou Boylan? Porquê?". É a primeira vez que vejo – e eu vejo muitos filmes – um protagonista a apontar os seus objectivos dramáticos, não vá dar o caso de os esquecer. (A única excepção será o Guy Pierce, no "Memento", mas ele não conseguia reter novas memórias. Wahlberg está só a ser Wahlberg). Apontei este diálogo, a determinado momento: "Esquece. A única coisa que isto te vai trazer é tristeza, dor e frustração". E, mesmo assim, continuei a ver o filme. Por vocês, leitores do GPS. Não agradeçam. Pagam-me para isto e sou um privilegiado.No meu caderno, parecido com aquele que Mark, perdão, Spenser leva para as suas aulas de camonista, escrevi também isto: "ele olha para os carros como se quisesse convidá-los para jantar e – se as coisas correrem bem – mais tarde apresentá-los à mãe.Novo momento de silêncio, agora por respeito a Marc Maron, comediante de eleição, autor de um dos melhores podcasts de entrevistas (WTF), protagonista de Glee e que claramente não teve coragem de dizer que não à Netflix quando lhe ligaram a oferecer o papel. Uma semana antes, estreou o seu "special" de "stand-up" na plataforma. Não estou a dizer que as coisas estão relacionadas. Já não falo com Maron há imenso tempo. Não sei.Voltando a Spenser Confidencial. Sei que a minha percepção espaço-temporal tem sido recalibrada por estes eventos recentes mas tenho mesmo a sensação que o filme tem a duração de três dias, sete horas e vinte e quatro minutos.Só para ficar bem claro: este filme não é bom. E não gosta de gatos. Este filme prefere cães. O que não é invulgar. Mas seria assim tão importante deixar essa antipatia tão clara? Não sei. Acho que não.James Lipton, que morreu recentemente, terminava sempre as suas entrevistas no Actor’s Studio com a famosa questão "Se o Paraíso existir, o que é que gostarias que Deus te dissesse quando chegares aos portões dourados?" Eu sei o que Ele (seja Ele quem for) dirá a Mark Wahlberg: "A tua sorte é teres feito o Boogie Nights. E veste uma t-shirt. Isto é uma casa de gente séria."EUA / Ação / 111mDe Peter BergCom Mark Wahlberg, Winston Duke e Alan Arkin