Crítica de cinema: Lamento de uma América em Ruínas

Se o veterano de Hollywood Ron Howard toca num assunto, podem ter a certeza de que esse assunto virá devidamente embrulhado num turbilhão de clichés. Para a Netflix, isso parece não importar, o que é de resto compreensível: o mais recente projeto de Howard, Lamento de uma América em Ruínas, disponível há poucos dias na plataforma, baseia-se num bestseller nos EUA, Hillbilly Elegy, obra autobiográfica de J. D. Vance, saído da pobreza wasp (white anglo-saxon protestants) do Ohio para um curso de direito em Yale que o levaria ao paraíso do mercado de capitais, onde trabalha, e a uma auto-proclamação de "nacionalismo" preocupado.Com a novela de 2017, onde relata as férias de infância nas montanhas apalaches do Kentucky e a adolescência em Middletown, cidade proletária do Ohio, Vance tornou-se uma espécie de poster boy das queixas e agruras da América profunda, branca e amarrada ao Rust Belt, onde as empresas de carvão e aço garantiam o emprego da região até começarem a falir, e cujos eleitores foram decisivos para a vitória de Donald Trump nas presidenciais de 2016.É uma história de superação e de 'peixe fora de água' – o miúdo redneck que ultrapassa a pobreza, uma família disfuncional, uma mãe viciada em analgésicos e heroína para conseguir formar-se numa universidade estatal, chegar a Yale e penetrar no mundo crescido da alta finança, casando com uma garbosa indo-americana que também tocará os céus ao tornar-se secretária de Brett Kavanaugh, o infame juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos empossado pelo inevitável Trump...O assunto era demasiado suculento, e raro nos apetites de Hollywood, para uma raposa velha como Ron Howard o deixar escapar. O diretor de 66 anos foi uma vedeta infantil (estreou-se em 1959, aos cinco) e, passo a passo, chegou a 'valor seguro' da realização no moderno sistema de estúdios, tornando-se metódico assassino criativo de géneros (a fantasia em Willow, o filme de aventuras em Horizonte Longínquo, o thriller em Resgate, o biopic de Uma Mente Brilhante, etc).Promete não parar, pois tem nada mais, nada menos do que seis projetos em andamento. Não é que o homem seja desprovido de faculdades (ninguém é, talvez à exceção de...Trump): Splash, a Sereia é tão ridículo que chega a ser encantador, Apollo 13 é emocionante, Desaparecidas, um dos bons westerns da década passada, e Rush – Duelo de Rivais, sobre Nicky Lauda e James Hunt, é tenso e divertido, o seu melhor filme.Mas este Lamento de uma América em Ruínas revela-se um catálogo dos seus piores tiques. A pobreza e a toxicodependência – de Bev, a mãe de Vance, interpretada por Amy Adams como uma aula de teatro no liceu – levam com um sabão azul tão grande que parecem um "movie of the week" da CBS, um telefilme cristalino e edificante de domingo à tarde, num estendal de flashbacks que apenas servem para mostrar que, em terras de fábricas encerradas e subsídios, as mulheres ficam para trás como vítimas de guerra, mas os homens triunfam caso tirem boas notas a matemática.É um Ohio sonhado em vinte minutos por um milionário de Malibu, e até as Montanhas Rochosas do Dogville de Lars von Trier, desenhadas com giz no chão de um ginásio, são menos postiças do que estas Apalaches.De Ron Howard, em streaming na NetflixDrama x EUA x 116m x M/12Com Gabriel Basso e Amy Adams