Crítica de cinema: Domingo, um Brasil bem brasileiro

Da colheita brasileira de 2018 surge agora nos cinemas a quarta longa metragem de Fellipe Barbosa (e a primeira de Clara Linhartt, com carreira como assistente de realização, incluindo os dois filmes anteriores de Barbosa, Casa Grande e Gabriel e a Montanha), nome da mais recente geração de cineastas brasileiros.



Escrita por Lucas Paraizo, showrunner do grande êxito da Globo Sob Pressão e colaborador nos argumentos dos últimos trabalhos de Marcos Prado (O Mecanismo), Carolina Jabor (Aos Teus Olhos) ou, sobretudo, Kléber Mendonça Filho (Divino Amor), é uma desilusão a vários títulos.



Com a tomada de posse de Lula da Silva no seu primeiro mandato presidencial como pano de fundo – e o país-continente na iminência de mudança profunda do tecido sócio-económico –, duas famílias de classe alta do Rio Grande do Sul reúnem-se para um churrasco, mas as brechas (familiares, amorosas, políticas) rasgam a tranquilidade dominical.



É impossível não evocar O Pântano de Lucrécia Martel, grande filme lodoso mas cristalino na aritmética complexa dos afetos, com a tragédia como epílogo inexorável. Aqui, estamos sobretudo no território do fait-divers, e nem o pedigree de director e guionista lhes permite sobrevoar o episódico comentário social – a empregada negra e a sua filha, as feridas de classe, a sobranceria – para aceder às verdades profundas, presos que estão à dinâmica demasiado televisiva dos pares protagonistas e aos jogos de poder quase caricaturais da matriarca da mansão.







Domingo

De Clara Linhartt e Fellipe Barbosa

Comédia Dramática; Brasil/França

94m; M/12

Com Ismael Caneppele e Camila Morgado

Nota: 1 estrela e meia