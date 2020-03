Crise de beleza em quarentena? Há solução para (quase) tudo

No meio de uma pandemia de covid-19, falar em cabelos, unhas e pele pode parecer fútil. E se calhar é. Mas o estado de emergência que ditou o encerramento de cabeleireiros, manicures e centros de estética significou não só um problema económico para este setor, como verdadeiros pequenos grandes dramas de beleza. Há, no entanto, quem esteja a encontrar soluções inovadoras não só para manter o negócio como para ajudar quem quer continuar com bom aspeto mesmo em regime de isolamento social.





Helena Vaz Pereira, dona do cabeleireiro Griffehairstyle no Chiado (em Lisboa), percebeu rapidamente que tinha um problema quando teve de encerrar o salão que emprega 19 profissionais. Mas foi quando começou a pensar no problema de quem está com raízes escuras ou brancos a aparecer, que lhe ocorreu uma ideia inovadora: criar kits para que as clientes possam resolver estas emergências capilares em casa, com a supervisão das profissionais do Griffehairstyle.

"É o teletrabalho possível para uma profissão que não se pode exercer à distância", explica a cabeleireira, que encontrou uma "maneira divertida" de dar a volta a uma situação difícil.

Os pedidos chegam por telefone, as soluções serão enviadas numa encomenda composta por kits que têm todos os ingredientes para fazer a cor exata de cada cliente, uma espécie de receita para que cada uma possa fazer a mistura em casa, um vídeo para explicar tudo e as amostras de shampoo e máscara certas para cada cabelo.









"Têm chovido chamadas. As pessoas acham genial, estavam desesperadas", conta à SÁBADO Helena Vaz Pereira, que diz que a ideia é garantir "uma manutenção" da cor e não tanto grandes transformações de visual. "É para fazer as raízes mais visíveis".



O Griffehairstyle está a "desafiar as clientes a filmar o processo em casa e a mandar o resultado", que depois poderá ser partilhado nas redes sociais do salão. "No fundo, estamos a tentar lidar com esta crise de uma forma divertida, mas responsável. Para quem está fechado em casa, é uma forma de passar o tempo e ter um miminho".



Esta é, contudo, também uma forma de assegurar rendimentos numa altura em que não se sabe ainda durante quanto tempo poderão estar encerrados os salões de beleza. "Ajuda a fazer com que entre algum dinheiro e também é importante para manter a equipa animada. Ainda hoje estivemos todos em Skype a tratar disto e assim mantemo-nos a trabalhar".



E o gelinho que começa a descolar?

O gelinho é uma forma de manter a cor das unhas durante semanas. O problema é que, quando começa a estalar, é impossível removê-lo apenas com acetona como um simples verniz. Foi a pensar nisso que a manicure Fernanda Batista do Espaço Vanité no Saldanha (em Lisboa) criou um tutorial no Instagram para ensinar as clientes a retirar o gelinho em casa.



A reação que tem tido ao tutorial mostra que este é um problema para muita gente. "Recebi muito feedback das minhas clientes. Não tinha a noção de que ia ajudar tanto as pessoas", diz à SÁBADO, explicando que está fora de questão ir a casa fazer manicures e pedicures.



"É muito perigoso. O nosso trabalho é muito direto com os clientes, temos de tocar nos clientes. Não vale a pena correr o risco", garante Fernanda Batista, que vai aproveitar o facto de estar em quarentena para usar as redes sociais "para dar dicas para quem está em casa".



Para já, está ansiosa com a ideia de uma paragem forçada numa altura crucial para o negócio. "Agora em março ia começar a época forte dos pés, mãos e depilações", afirma, explicando que para já a sua estratégia é a de manter a proximidade com as clientes para, quando o isolamento social acabar, "apostar nas promoções". A dúvida é perceber como ficará o negócio depois. "Certamente vai haver uma crise", antecipa.



A precisar de um novo look?

Há quem esteja há muito com vontade de aprender a maquilhar-se e nunca tenha tido tempo para isso, há quem queira garantir que está sempre bem, mesmo que seja só para as fotos do Instagram ou o Facetime com os amigos. Foi a pensar nisso, mas também para encontrar uma forma de dar a volta à falta de trabalho que a maquilhadora Ana Coelho criou um novo serviço.



Ana Coelho criou kits completos de pincéis e kits de maquilhagem que incluem base, corretor, pó compacto, blush, máscara de pestanas e sombras, que vêm com um workshop à distância adaptado às necessidades de cada cliente.



A ideia surgiu depois de perceber que no seu caso não ia ter apoios para manter a renda da All About c2c Makeup, a loja de maquilhagem que tem no Chiado, ou seu próprio salário. "Os apoios que para já estão disponíveis são microcréditos para pagar ordenados. Sendo uma empresa pequena, não tenho créditos nem funcionários", aponta a maquilhadora. Normalmente, só faz formações presenciais, mas a pandemia de covid-19 obrigou-a a inovar.



"Tinha os sábados todos preenchidos até ao final de abril e dias de semana com muitas marcações também, mas desde dia 11 de março que as minhas clientes começaram a desmarcar todas", conta, ainda sem saber quando poderá voltar a abrir a loja onde também fazia manicures.



Mãos ásperas de tanto as lavar?

É muito importante lavar muitas vezes as mãos e lavá-las muito bem, porque essa é a principal arma de defesa contra o novo coronavírus. Mas as lavagens repetidas e o uso de álcool gel podem ter efeitos na pele, que provavelmente já está a sentir.



"O efeito irritativo da desidratação pode ter como consequência o aparecimento do eczema, que se caracteriza por eritema, vesículas e prurido, principalmente no dorso das mãos e dedos", nota o dermatologista Manuel Carvalho Martins.



A solução, explica Carvalho Martins, está em hidratar as mãos "duas a três vezes ao dia, sempre com muito pouca quantidade de creme hidratante específico para as mãos".



"Como o vírus tem uma película protetora de gordura, deve evitar-se hidratar as mãos quando nos expomos ao contacto social", defende o dermatologista, que aconselha "hidratar ao deitar, mas sempre com pequenas quantidades de hidratante".



Não vale a pena procurar sabonetes especiais, porque "os sabonetes são basicamente iguais", mas vale a pena saber que "os sabões são muito mais agressivos" e que o efeito de destruição da película de gordura que envolve as mãos e as protege é ainda mais intenso se se usar álcool gel em vez da lavagem.



E se precisar de cortar o cabelo?

Para quem não arrisca a cortar o cabelo sem as mãos de um profissional, a solução poderia passar por pedir ao cabeleireiro ou ao barbeiro para vir a casa. Mas não é claro se isso é possível à luz do decreto que regula o estado de emergência.



A SÁBADO não encontrou nenhum profissional que esteja a prestar esse serviço, mas questionou o Ministério da Economia no sentido de perceber se será legal fazê-lo.



"Nos termos do Decreto 2.º-A/2020, são suspensas as atividades de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público", limitou-se a responder fonte oficial do gabinete de Siza Vieira.



A resposta dada pelo ministério de Pedro Siza Vieira não é clara, mas até à hora de edição deste texto a SÁBADO não obteve mais nenhum esclarecimento.