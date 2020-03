A fundação da cantora Rihanna, a Clara Lionel Foundation, doou cinco milhões de dólares a várias organizações envolvidas nos esforços contra o novo coronavírus.



A doação foi anunciada no Instagram. "Quando começámos este ano, nunca imaginámos como [o coronavírus] alteraria as nossas vidas de forma tão dramática. Não importa quem és ou de onde és, esta pandemia vai afetar-nos a todos. E para os mais vulneráveis do mundo, o pior pode estar ainda por vir", lê-se no post.





O dinheiro foi doado a associações como a Direct Relief, Feeding America, Partners in Health, ao fundo de solidariedade da Covid-19 da Organização Mundial de Saúde e ao Comité Internacional de Resgate, entre outras. As receitas destinam-se a bancos alimentares locais, à aceleração de testes em países como o Haiti e o Malawi, e à compra de equipamentos de proteção para profissionais de saúde. Também vão ser entregues a comunidades de nativos norte-americanos.