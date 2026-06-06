Crianças portuguesas passam em média 38 horas na escola. "É uma conquista e uma derrota"

Dados divulgados pela Pordata revelam que as crianças portuguesas estão entre as que passam mais tempo em estabelecimentos de ensino na União Europeia. Para o professor de filosofia no ensino secundário, David Erlich, o número de horas é importante, mas a qualidade do tempo também é relevante.

As crianças portuguesas estão entre as que passam mais horas por semana em creches, infantários e escolas na Europa, segundo dados divulgados pela Pordata. O professor de Filosofia no ensino secundário, mestre em Filosofia e em Ensino de Filosofia, David Erlich, diz à SÁBADO que a qualidade do tempo e as condições dos estabelecimentos de ensino são um factor relevante para determinar o impacto da carga horária nos mais novos: "Interessa-me refletir sobre o que se faz na escola. Pode ser uma escola dominada por uma doença aguda que afeta o ensino em Portugal, em que tudo se reduz a fichas, (...) ou pode ser uma escola amiga da exploração, da aventura. Pode ser uma escola em que o pátio é um lugar agreste, pouco propício à brincadeira, ou pode ser uma escola em que o pátio é convite a brincar e a explorar."