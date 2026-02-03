A água na banheira está morna e agradável, mas o bebé chora desconsolado assim que a sente nos pés. O que se passa? “Tem fome”, diz perentória a pediatra Mónica Cró Braz. “Há mães que evitam dar de mamar ou dar o biberão antes do banho porque temem que o bebé tenha uma congestão e a criança não consegue desfrutar com tranquilidade do banho porque está esganada com fome”, acrescenta. Não há qualquer risco de uma paragem de digestão quando a temperatura da água é semelhante à do corpo. “Não ocorre choque térmico e, por isso, não há necessidade do corpo se adaptar.” Este é um dos mitos que ainda perduram na infância e que a pediatra no Hospital CUF Tejo esclarece no livro As Crianças Não Se Constipam Por Andarem Descalças, lançado no mês passado. Mas há muitos mais.

Um miúdo que ande descalço fica doente?