Um miúdo que ande descalço fica doente?

Este tem sido o mito mais difícil de eliminar. E acredita-se que o leite materno define a cor dos olhos do bebé ou que pulseiras de âmbar protegem as crianças

A água na banheira está morna e agradável, mas o bebé chora desconsolado assim que a sente nos pés. O que se passa? “Tem fome”, diz perentória a pediatra Mónica Cró Braz. “Há mães que evitam dar de mamar ou dar o biberão antes do banho porque temem que o bebé tenha uma congestão e a criança não consegue desfrutar com tranquilidade do banho porque está esganada com fome”, acrescenta. Não há qualquer risco de uma paragem de digestão quando a temperatura da água é semelhante à do corpo. “Não ocorre choque térmico e, por isso, não há necessidade do corpo se adaptar.” Este é um dos mitos que ainda perduram na infância e que a pediatra no Hospital CUF Tejo esclarece no livro As Crianças Não Se Constipam Por Andarem Descalças, lançado no mês passado. Mas há muitos mais.

