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Vida

Crianças vítimas de violência doméstica sofrem "impactos profundos, não só psicologicamente"

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 07:00

No Dia Internacional da Criança a psicóloga Melanie Tavares reforça que "a sociedade civil perceber que tem a responsabilidade de proteger todas as crianças”.

O número de crianças vítimas de violência doméstica que estão em casas de abrigo e outros espaços de acolhimento de emergência foi, no primeiro trimestre deste ano, mais elevado do que o de mulheres.  

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Tópicos Vítima de violência doméstica Violência Doméstica violência Violência Domésticas Crime Serviço Nacional de Saúde
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