Tesla Model X inspirado no Homem de Ferro? Sim, existe!

Donos de carros desta gama estão a pintar os veículos com a cor do herói da Marvel.

Já são vários os donos de Teslas que resolveram homenagear a personagem da Marvel Homem de Ferro, pintando o Model X com as cores da armadura do herói, vermelho e dourado.

Estes modelos não passaram despercebidos nas ruas e várias imagens acabaram por ser partilhadas no Reddit, permitindo assim perceber como seria o carro de Tony Stark se este tivesse um Tesla Model X. Recorde-se que no cinema o herói é frequentemente visto ao volante de modelos da Audi.

Musk, o "Iron Man" da vida real

Esta combinação não deixa de ser curiosa, até porque Elon Musk, CEO da Tesla, é conhecido como o "Iron Man" da vida real e participou de forma activa na jornada deste super-herói no cinema.

Robert Downey Jr, actor que dá vida ao Homem de Ferro no cinema, e Jon Favreau, director dos dois primeiros filmes da franquia, confirmaram que se reuniram com Musk antes do primeiro filme para perceber como podiam tornar este herói mais real.

Musk não só foi fundamental para ajudar a moldar a personalidade de Tony Stark no cinema como ainda fez uma aparição (com falas) no filme Homem de Ferro 2 e emprestou, de forma gratuita, as instalações da SpaceX para as filmagens.