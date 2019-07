ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

Alexandra Rodrigues nem dá por o tempo passar. Quando, depois de jantar, se estende no sofá, com a intenção de relaxar apenas cinco ou 10 minutos, já sabe que antes da 1h da manhã não vai arrumar a cozinha. Razão: fica agarrada ao telemóvel a jogar Candy Crush Saga. "Não me consigo controlar. Penso: ‘É só mais este [nível]’. E quando dou por mim já passaram três horas", conta a produtora de conteúdos, 47 anos, à SÁBADO.Aquele que é hoje um dos mais populares jogos de telemóvel do mundo alterou por completo as suas rotinas mais básicas. Até as idas à casa de banho: "Dantes, levava um livro, agora levo o telemóvel para jogar", confessa.Recentemente, a King, a empresa que criou este jogo, divulgou alguns números impressionantes. O Candy Crush Saga tem mais de 270 milhões de jogadores em todo o mundo – de todos os continentes, incluindo a Antártica. Cerca de nove mil utilizadores passam mais de três horas por dia a jogar e 432 mil são capazes de estar até seis ou mais horas agarrados ao telefone. Em média, um jogador joga 38 minutos por dia.