Covid-19: Morreu o rapper britânico Ty. Tinha 47 anos

O músico Ty, um dos nomes do hip hop feito no Reino Unido, morreu na quinta-feira, aos 47 anos, em consequência da doença covid-19, revelou o jornal The Guardian.

Ty (nome artístico de Ben Chijioke) estava hospitalizado desde finais de março, tendo contraído uma pneumonia decorrente da covid-19.

Filho de uma família nigeriana emigrada no Reino Unido, Ty nasceu em Londres em 1972 e editou o primeiro álbum, "Awkward", em 2001, seguindo-se "Upward", dois anos depois, e que lhe valeu uma nomeação para os prémios de música Mercury.

O músico, que com pouco mais de 20 anos ajudou a fundar um projeto educativo ligado ao hip hop, Ghetto Grammar, voltaria a estar nomeado para aqueles prémios com o mais recente registo, "A work of heart", de 2018.

De La Soul, Roots Manuva, Tony Allen e Zion I foram alguns nomes com os quais Ty trabalhou.