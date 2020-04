Testes de vacina contra a covid-19 em animais com sucesso nos EUA

Identificado fármaco que bloqueia efeitos da Covid-19 O tratamento está ainda em fase clínica de testes mas demonstrou ter efeito sobre a etapa inicial de infeção do novo coronavírus no corpo humano. - Ciência & Saúde , Sábado.







Aquando do desenvolvimento das vacinas que combateram as outras duas pandemias, os animais que receberam a vacina ficaram imunes aos vírus durante um ano - uma tendência que parece estar a ser seguida pelos ratinhos vacinados contra o SARS-CoV-2, que vão continuar sob observação para rastrear resutados.



Com base nos resultados já alcançados, a equipa de investigação da Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh aguarda a autorização da autoridade do medicamento norte-americana, FDA (Food and Drug Administration), para partirem para os ensaios clínicos de fase I - testes em humanos saudáveis. Os processos, por norma, demoram meses e os testes de fase I podem levar um ano até terem validação, mas a situação de urgência pode alterar o quadro. "A situação que estamos a viver atualmente é diferente de tudo o que já vimos, por isso não sabemos quanto tempo vai demorar o processo de desenvolvimento clínico. Mas algumas alterações aos processos anunciadas recentemente indicam que poderemos avançar mais rápido" do que o que acontece normalmente, assumiu outro dos co-autores do estudo, o dermatologista Louis Falo.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, entre as quais morreram mais de 51 mil. Dos casos de infeção, cerca de 190.000 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro passado, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal registaram-se 209 mortes associadas à covid-19 e 9.034 casos de infeção confirmados, segundo o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde. O País iniciou às 00h00 desta sexta-feira a renovação do estado de emergência devido à pandemia de covid-19 por mais 15 dias, até 17 de abril, abrangendo o período da Páscoa.









Investigadores de todo o mundo correm contra o tempo para conseguir descobrir uma vacina contra o novo coronavírus,