Costa Alentejana: 36 sugestões para férias relaxantes
Leia a revista
Em versão
ePaper Ler agora
Edição de
13 a 19 de agosto
As mais lidas
1
Correio da Manhã
2
Marco Alves
3
Rita Rato Nunes
4
Susana Lúcio
5
Tiago Carrasco
Da Comporta à Zambujeira do Mar, há praias para descomprimir, atividades na natureza, restaurantes clássicos e cozinhas contemporâneas.
O nosso roteiro de férias começa na Comporta, uma região com praias paradisíacas de beleza ímpar. O restaurante Sado fica à entrada da aldeia e celebra os sabores tradicionais.
36 sugestões na Costa Alentejana: praias, hotéis e restaurantes de Melides à Zambujeira do Mar
Em Melides, descubra um bar com vista para o montado alentejano, as melhores atividades para explorar a natureza e os hotéis e turismos rurais da região que valem a pena.
Sines é uma cidade em crescimento, com muito para oferecer. Saiba onde dormir e onde comer.
Já em Porto Covo, damos-lhe a conhecer um hotel contemporâneo, as melhores praias da região e um novo restaurante na aldeia.
Vila Nova de Milfontes é conhecida pela tranquilidade e pelas paisagens imperdíveis. Deixamos-lhe sugestões do que fazer e onde jantar.
Terminamos a viagem na Zambujeira do Mar. Eis alguns pontos essenciais a visitar na vila alentejana.
Costa Alentejana: 36 sugestões para férias relaxantes