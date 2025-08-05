Costa Alentejana: 36 sugestões para férias relaxantes

Da Comporta à Zambujeira do Mar, há praias para descomprimir, atividades na natureza, restaurantes clássicos e cozinhas contemporâneas.

Edição de 13 a 19 de agosto

05 de agosto de 2025 às 23:00

O nosso roteiro de férias começa na Comporta, uma região com praias paradisíacas de beleza ímpar. O restaurante Sado fica à entrada da aldeia e celebra os sabores tradicionais.



36 sugestões na Costa Alentejana: praias, hotéis e restaurantes de Melides à Zambujeira do Mar

Em Melides, descubra um bar com vista para o montado alentejano, as melhores atividades para explorar a natureza e os hotéis e turismos rurais da região que valem a pena.

Sines é uma cidade em crescimento, com muito para oferecer. Saiba onde dormir e onde comer.

Já em Porto Covo, damos-lhe a conhecer um hotel contemporâneo, as melhores praias da região e um novo restaurante na aldeia.

Vila Nova de Milfontes é conhecida pela tranquilidade e pelas paisagens imperdíveis. Deixamos-lhe sugestões do que fazer e onde jantar.

Terminamos a viagem na Zambujeira do Mar. Eis alguns pontos essenciais a visitar na vila alentejana.

