Joana resgata enxames de abelhas

Susana Lúcio
Susana Lúcio 05 de agosto de 2025 às 23:00

Foi engenheira informática em Silicon Valley, nos EUA. Agora, Joana Botto salva abelhas-do-mel que fazem ninho nas cidades e ensina a importância que os insetos têm na Natureza.

Pânico. Era o tom da voz no outro lado da chamada: havia abelhas a saírem pelos focos de luz do teto da sala, dizia um morador de um prédio nas Olaias, em Lisboa. “Muito do meu trabalho é acautelar as pessoas que nos ligam a pedir ajuda”, conta à SÁBADO Joana Botto. A apicultora recomendou que os focos fossem tapados com fita cola, mas até a própria se surpreendeu com o que encontrou no apartamento. “Quando abrimos a caixa de estores estava lá um enxame”, conta. “Mas havia mais numa segunda caixa de estores.” Eram mais de 70 mil abelhas.

