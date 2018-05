Brooks Lindsey é um soldado norte-americano que ficou retido no aeroporto de El Paso, Texas, enquanto tentava viajar para Brandon (no estado do Mississípi) para assistir ao nascimento da sua filha. O voo do soldado atrasou-se e Brooks sentou-se no chão do aeroporto a ver a sua esposa, Haley, dar à luz uma bebé chamada Millie Fritz Anne Lindsey na passada sexta-feira, dia 4 de Maio.

As imagens e vídeos de Brooks a chorar emocionado ao ver pelo Facetime o nascimento da bebé Millie correram o mundo e tornaram-se virais com mais de 99 mil partilhas. Estas foram captadas por uma senhora chamada Tracy Dover que viajava com o soldado no mesmo voo e que as partilhou no Facebook.

"Este soldado estava ontem no meu voo adiado para Mississípi. Ele teve de assistir ao nascimento da sua filha através do Facetime. Nós vimo-lo chorar e os nossos corações ‘sofreram’ com ele. Nós demos-lhe espaço e quando ouvimos a bebé chorar, ficámos contentes", escreveu Tracy. "Eu quis partilhar isto porque não quero que nos esqueçamos do que os nossos soldados fazem por nós e os seus sacrifícios."

A sua esposa Haley Lindsey falou com a publicação online Love What Matters e contou que o parto teve de ser induzido medicamente mais cedo do que estava inicialmente previsto, uma vez que a bebé estava com alguns problemas. "Eu liguei ao Brooks em pânico e ele ficou tão excitado com a notícia", contou Haley. "Cheguei ao hospital às 15h (…) e disse ao Brooks para marcar um voo de El Paso com escala em Dallas e depois para Jackson, mas ele só conseguiu arranjar um voo às 10h do dia a seguir".







Na sexta-feira, Haley entrou em trabalho de parto, 3 horas antes de Brooks chegar sequer ao aeroporto. O voo do soldado acabou por ser adiado das 15h55 para as 17h45, o que permitiu que Brooks conseguisse assistir ao nascimento da sua filha através do Facetime, algo que não seria possível se o avião já tivesse descolado.