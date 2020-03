Não sabe o que fazer com os miúdos? Adote um pintainho

A ideia surgiu por acaso. Antes de as escolas fecharem, Didi Ramalho esteve na sua quinta com as filhas e, quando regressou, decidiu trazer um dos coelhos bebé para casa. A experiência correu melhor do que esperava. "Foi uma ótima forma de as manter ocupadas, e de substituir os telemóveis e os tablets", diz à SÁBADO a responsável pela Quinta Pedagógica Lugar dos Pernilongos, na Herdade de Gâmbia, em Setúbal.





Entretanto, foi decretada a quarentena obrigatória e a quinta teve mesmo de fechar. Mas, como nesta altura do ano, na primavera, nascem sempre muitos animais pequenos, a responsável decidiu arranjar uma forma de as crianças, ainda assim, estarem perto deles. Como? "Adotando" um destes animais, durante uma semana."Seria um desperdício os animais não chegarem às crianças e, para os pais, é mais uma alternativa para entreterem os filhos", explica. A Quinta tem, neste momento, sete coelhos, 16 patos e oito pintainhos bebés. A ideia é que, cada família, escolha um destes animais para passar uma semana na sua casa. "Sendo que, para os patos e pintainhos, é melhor haver uma varanda ou um espaço ao ar livre. Por causa dos cocós, que não são tão fáceis de apanhar", explica.Embora bebés, os animais já são autónomos, têm mais de duas semanas, e a única coisa que precisam é de alimentação e "de mimo", diz. A adoção tem o custo de 20 euros, mas inclui a caixa de plástico (onde o animal é transportado e dorme), a palha, a ração e os recipientes para a água e para a comida. Também é dado um guia com conselhos e cuidados a ter com o animal e, a qualquer hora, a responsável também está disponível pelo telefone."Nós deixamos o animal à porta de casa das pessoas, sem contato, e o resto é feito por email ou pelo telefone", explica. A iniciativa vai já começar este sábado, por especial "pedido de uma mãe, que quer dar esta prenda à filha", conta. A iniciativa só foi anunciada ontem nas redes sociais, mas, neste momento, já existem 14 pedidos.Relativamente às preocupações de contágio, Didi Ramalho esclarece: "Tanto a Direção-Geral de Saúde, como as entidades internacionais, têm dito que os animais domésticos não são fonte de contágio. E só por isso arrisquei em fazer isto, senão nunca arriscaria".