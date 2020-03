António Carvalhão e João Ferreira já viraram as suas vidas do avesso várias vezes: aprenderam a fazer ramen sozinhos, abriram um supper club, depois um restaurante e agora refizeram tudo, como uma boa parte dos pequenos restaurantes que tentam resistir ao período de crise que se adivinha.

A sala do Ajitama, o seu restaurante em Lisboa, tornou-se um armazém de distribuição com sinaléticas improvisadas. De máscaras e luvas de latex, aposta-se tudo na entrega dos seus ramens ao domicílio, quer feitas pela própria equipa, quer por outras empresas.





Num restaurante independente — sem grandes investidores por trás — os custos fixos são altos e dependem unicamente da faturação. Fechar as portas ao serviço no próprio restaurante foi a solução socialmente mais responsável para uns, mas é também a que põe em perigo estes pequenos empresários. Fala-se da hipótese de muitos dos que fecharam não voltarem a abrir. Miguel Peres, dono e chef do Pigmeu, em Lisboa, esteve atento à forma como a situação evoluiu no estrangeiro e quinta-feira, 12, fechou o restaurante, mesmo antes de começarem os cancelamentos de reservas.