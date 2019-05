Um copo de café aparece numa das cenas do último episódio da série. Veja aqui o momento em que o objeto ficou esquecido em cima da mesa. O artigo é totalmente livre de spoilers.

São pequenos pormenores que ficam para a história, como a grande carrinha branca durante uma batalha em Breaveheart de Mel Gibson, ou as armas que desaparecem em Matrix de um plano para o outro. E este ficará certamente na memória de fãs de A Guerra dos Tronos.



No quarto episódio da oitava temporada da série da HBO, durante um momento em que estão reunidos numa sala e à mesa Jon Snow e Daenerys Targaryen, é possível ver em cima da mesa um adereço que certamente não pertence àquele cenário específico.



Sobre as tábuas de madeira parece estar aquilo que parece ser um copo de cartão com tampa, comummente utilizados para guardar cafés em empresas como a Starbucks- as cores sugerem mesmo que o copo pertença a esta marca.



A presença deste elemento estranho não passou despercebido aos espetadores, embora tenha passado ao crivo dos assistentes de continuidade da série.



Na imagem que tem sido partilhada, Jon Snow parece sorridente, olhando para o lado e Danny com cara de poucos amigos. Talvez porque o café que está dentro do copo já tinha terminado?



As piadas na Internet desmultiplicaram-se e de seguida publicamos algumas que estão totalmente livres de spoilers:





I was about to tweet about game of thrones being a rush job when I heard the news...



During acting, filming and editing they have missed a Starbucks coffee cup on the set. INCREDIBLE pic.twitter.com/qOpk6SDOcI — Jam Jar (@TehJamJar) 6 de maio de 2019