Os números por detrás d'A Guerra dos Tronos

Sabia que, para a realização das sete temporadas anteriores, foram precisos mais de 15 mil litros de sangue artificial, 11 mil quilos de silicone ou 500 quilos de leite em pó?

Faltam apenas dois episódios para terminar a temporada final d’A Guerra dos Tronos e é impossível esconder o sucesso da superprodução, transmitida em mais de 200 países. De acordo com a HBO, foram, ao todo, mais de 133 milhões de espetadores ao longo de sete temporadas.

No seu capítulo inicial, com estreia a 17 de abril de 2011, A Guerra dos Tronos teve 9,3 milhões de espetadores e esse número foi crescendo: a segunda contou já com 11,6 milhões e a terceira aumentou para os 14,4 milhões; a quarta registou uma subida ainda maior, para os 19,1 milhões de fãs, número que foi ampliado para 20,2 milhões e 25,7 milhões nas duas temporadas seguintes; e, antes de ter começado a oitava temporada, o número estava já nos 32,8 milhões de seguidores assíduos.

Para a rodagem da série, a HBO escolheu dez países diferentes: Marrocos, Malta, Espanha, Croácia, Islândia, Estados Unidos da América, Canadá, Escócia e Irlanda do Norte contribuíram para magníficas paisagens em mais de 49 cenários diferentes.

Só para as cenas realizadas na Irlanda do Norte, o 20minutos.es refere que a série usou quase 13 mil figurantes (12.986, para ser exato) e mais de 2.000 pessoas para a equipa técnica – muitos deles para realizar os efeitos especiais em 13.250 planos durante as primeiras sete temporadas.

E a manutenção de exércitos também não foi fácil: quase duas toneladas de borracha e uma tonelada e meia para fazer as armas e escudos, mais de 52 mil sacos de papel para indicar que "o inverno está a chegar" e mais de 15 mil litros de sangue artificial.

Houve ainda gastos extraordinários durante os últimos anos: 20 mil velas, 163 toneladas de gás propano, mais de 40 quilómetros de corda, 20 milhões de parafusos, 65 mil sacos de gesso, 11 mil quilos de silicone ou 500 quilos de leite em pó são alguns dos mais estranhos.

Quanto à caracterização, foram precisos muitos acessórios para dar vida às personagens: 12.137 perucas, para ser mais preciso. A de Daenerys Targaryen conheceu sete protótipos diferentes e foi testada durante mais de dois meses. A transformação dos Filhos da Floresta era a que demorava mais tempo, cerca de sete horas para caracterizar cada personagem.

Todo este esforço compensou, com a série a conseguir 132 nomeações para Emmys e 47 prémios, além de ter vencido um Globo de Ouro e ter estado nomeado para sete categorias.