Guerra dos Tronos, episódio 3: uma longa batalha noturna

O terceiro episódio da oitava temporada de A Guerra dos Tronos voltou a ser responsável por críticas à plataforma de streaming da HBO em Portugal. É que o episódio voltou a falhar na hora de chegada, o que deve ter feito, de novo, disparar as contagens do Sy-Fy. O terceiro episódio - "The Long Night" - dura 82 minutos e contamos abaixo o que aconteceu. Caso não queira spoilers deste episódio, interrompa imediatamente a leitura do artigo abaixo do trailer do terceiro episódio.O episódio retrata a batalha por Winterfell e, também, pela sobrevivência da humanidade. No início do episódio o espetador vai encontrar Sam com uma faca de Vidro de Dragão nas mãos e com um ar assustado até mais não. E durante os próximos minutos pouco mais se consegue ver já que os realizadores, para mostrar que a noite chegou, optaram por gravar mesmo de noite e, aparentmente, não utilizar focos de luz. O episódio é de tal forma escuro que o enredo da parte inicial é guiado inteiramente por ouvido.Ouvem-se as espadas a retinir, os cavalos a resfolegar e os soldados numa correria de um lado para o outro. Adivinha-se um clima de tensão, reforçado pela banda-sonora que transmite mais emoção do que as imagens - ou falta delas - no ecrã, bem ao estilo hitchcockiano.Poe entre as sombras surge uma mecha de cabelo vermelho e surge regressada Melisandre, a Feiticeira Vermelha, que suspira umas palavras e incendeia as espadas de milhares de soldados. Depois de Melisandre informar que irá morrer até ao final do episódio - um spoiler dentro do episódio, mas daqueles que não vão levar ninguém a espancar a atriz -, os cavaleiros que defendem o Norte avançam contra a horda de caminhantes brancos, com espadas em chamas e gritos guturais. Ouve-se o retinir das espadas, alguns "Urgh" e "Arghhhh" mas pouco se vê. Por parte dos Caminhantes Brancos ouve-se o som que todos os zombies fazem.Pelo caminho morrem dezenas de personagem, mas poucas daquelas que realmente os argumentistas fizeram questão de desenvolver. Portanto: adeus Lyana Mormont (que chegou a ser Caminhante Branco), Beric Dondarrion (o Camões com a espada de fogo) ou Edd (da Patrulha da Noite).Mas não só personagens pouco importantes morreram. Houve também a morte do dragão Viserion (que também se transformou num Blue Eyes White Dragon por momentos), de Jorah Mormont (a defender, como não podia deixar de ser, Daenerys), Melisanfre (que tira o colar e se desfaz em pó) e ainda o pobre Theon Greyjoy que morre a proteger Bran Stark que se despede dele a dizer-lhe que é um bom homem. Eos caminhantes brancos pereceram em campo de batalha também, incluindo os dois dragões.Ah! E ainda morre o Rei da Noite, morto por Arya. Sim, é assim tão rápido e fácil que se resume em dez palavras. Durante anos ouviu-se dizer que "o Inverno estava a chegar" e desapareceu em poucos segundos.

Para o final ficam Daenerys e um dos dragões, Arya, Sam, Sansa, Jamie, Jon Snow, Brianne, Tyrion, Bran, Goiva, Sir Davos e possivelmente o lobo gigante de Jon Snow (Ghost), que vimos durante uns segundos no campo de batalha.



E agora que acabou a batalha pelos vivos, o que vai acontecer na batalha entre os vivos - Daenerys contra Cersei? Não perca o próximo episódio (já com trailer, abaixo).