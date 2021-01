Nunca é tarde para Clint Eastwood

Muitos morrem antes de conseguirem concretizar os seus mais antigos projetos, mas Clint Eastwood, aos 90 anos, ainda vai inventando novos: neste momento está em pós-produção o seu novo filme, Cry Macho, que realiza, ao mesmo tempo que assume o papel principal: um ex-campeão de rodeos.



É óbvio que não gosta de estar parado – seja porque o seu trabalho como cineasta (e há Óscares a prová-lo) é a sua faceta mais universalmente admirada, seja por temer a solidão e o tédio de uma eventual reforma ou por não ter muito mais a que se agarrar.



Lobo solitário como grande parte das personagens que interpretou, trocou várias vezes demulher (embora só tenha casado com duas) e demorou anos a reconhecer dois dos seus oito filhos – incluindo Alison, que faz de sua filha no recente Correio de Droga, atualmente na Netflix, que o pai já não chamava para trabalhar desde Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, de 1997.