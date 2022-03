Os "Contos das Quatro Estações" do célebre realizador francês chegam ao Nimas, em Lisboa, e ao Teatro Campo Alegre, no Porto, a 31 de março.

A partir do dia 31 de março, o célebre quadríptico do realizador francês Éric Rohmer (1920-2010) vai estar de volta às salas de cinema em cópias restauradas - primeiro, em Lisboa e no Porto, e logo em outros pontos do País.