Até há dois anos, Bryan Johnson tinha um aspeto banal, nada a ver com o de futurista atlético a tentar reverter a idade (46 anos acabados de fazer). Era mais redondo, comia o que lhe apetecia, privava-se do sono. A barriga fazia-se já notar. Chamava-se a si mesmo de Evening Bryan, a sua versão mais sombria. Alguém com “comportamentos autodestrutivos”, que caíra no “desespero”.