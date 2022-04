Joana Vasconcelos inaugura equipamento cultural em Alijó

As mais lidas GPS

Mostra individual da artista coincide com a abertura ao público da Casa dos Noura, na vila transmontana, a partir de 9 de abril.

Sob o título Quatro Paredes Caiadas, inaugura esta sexta feira à tarde, numa sessão para convidados com a presença da artista, a nova exposição individual de Joana Vasconcelos, com curadoria de D. André de Quiroga. Depois permanece no local, de sábado, 9 de abril, a 19 de junho, e pode ser visitada de terça a domingo das 10h às 17h30.